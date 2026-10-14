Thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại tại 2 chi nhánh LPBank

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 14 vừa công khai hai thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) Chi nhánh Trà Vinh và Chi nhánh Bến Tre. Kết quả thanh tra cho thấy, cả hai đơn vị còn một số hạn chế trong hoạt động tín dụng, quản lý rủi ro và thực hiện chủ trương điều chỉnh giảm lãi suất huy động.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu tại LPBank Trà Vinh ở mức 3,86% tổng dư nợ, vượt mức cho phép theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

LPBank Trà Vinh có tỷ lệ nợ xấu 3,86%, chưa đạt kế hoạch thu hồi nợ

Theo Thông báo số 255a/TB-TTNH ngày 8/10/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14 đã ban hành Kết luận thanh tra số 24/KL-TTNH ngày 29/9/2026 đối với LPBank Trà Vinh.

Chi nhánh có trụ sở tại số 272A Nguyễn Đáng, khóm 3, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long, do ông Nguyễn Thanh Phong làm Giám đốc. Mạng lưới hoạt động gồm một chi nhánh cấp tỉnh, hai phòng nghiệp vụ và 7 phòng giao dịch, với tổng số 123 cán bộ, nhân viên.

Kết quả thanh tra ghi nhận LPBank Trà Vinh chấp hành tương đối tốt các quy chế, quy trình về cho vay, huy động vốn, hoạt động ngoại hối, chuyển tiền một chiều ra nước ngoài và phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14 công khai hai thông báo kết luận thanh tra đối với LPBank Trà Vinh và LPBank Bến Tre. Nguồn NHNN

Hoạt động cho vay tăng trưởng tương đối tốt. Chi nhánh đã tích cực triển khai các biện pháp thu hồi nợ nhóm 2, nợ xấu, bao gồm cả các khoản nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, việc thu thập hóa đơn, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay chưa đầy đủ, phù hợp.

Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu tại LPBank Trà Vinh ở mức 3,86% tổng dư nợ, vượt mức cho phép theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Kết quả thu hồi nợ xấu và nợ ngoại bảng cũng chưa đạt kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, chi nhánh chưa chấp hành việc giảm lãi suất huy động tiền gửi theo chủ trương, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026.

Về nguyên nhân, cơ quan thanh tra xác định một số khách hàng sản xuất, kinh doanh không hiệu quả, khả năng tài chính suy giảm, chưa có nguồn trả nợ. Việc xử lý nợ xấu, thu hồi nợ và xử lý tài sản bảo đảm còn gặp khó khăn, kéo dài thời gian thực hiện.

Đối với nguyên nhân chủ quan, LPBank Trà Vinh chưa tuân thủ đầy đủ quy định về cho vay, kiểm tra sau cho vay và thu thập chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn. Đồng thời, chi nhánh chưa kịp thời triển khai các biện pháp hiệu quả để thực hiện chủ trương giảm lãi suất tiền gửi.

Trách nhiệm liên quan đến những tồn tại, sai sót thuộc về cán bộ nghiệp vụ, trưởng phòng nghiệp vụ, trưởng phòng giao dịch, Ban lãnh đạo chi nhánh cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14 đã yêu cầu LPBank Trà Vinh thực hiện 4 kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại được phát hiện.

LPBank Bến Tre còn hạn chế trong thẩm định, giám sát vốn vay

Đối với LPBank Bến Tre, theo Thông báo số 256/TB-TTNH ngày 12/10/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 14 đã ban hành Kết luận thanh tra số 25/KL-TTNH ngày 2/10/2026.

LPBank Bến Tre có trụ sở tại số 638 Đại lộ Đồng Khởi, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long. Mạng lưới hoạt động gồm một chi nhánh với hai phòng nghiệp vụ và 7 phòng giao dịch. Tính đến ngày 1/7/2026, đơn vị có 117 nhân sự.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng ghi nhận chi nhánh đã chấp hành quy định pháp luật về hoạt động bảo lãnh, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng xử lý rủi ro tín dụng, chi trả lãi suất huy động, hoạt động ngoại hối và phòng, chống rửa tiền.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy công tác thu thập tài liệu chứng minh kết quả thẩm định, xét duyệt cho vay còn hạn chế. Việc kiểm tra, giám sát sau cho vay chưa nhận diện đầy đủ, kịp thời các nguy cơ rủi ro để đề xuất biện pháp phòng ngừa, xử lý.

Tỷ lệ nợ xấu tại LPBank Trà Vinh lên tới 3,86%

Công tác xử lý nợ xấu nội bảng và thu hồi nợ đã xử lý rủi ro tín dụng còn đạt hiệu quả thấp so với chỉ tiêu được giao.

Ngoài ra, LPBank Bến Tre đã thực hiện giảm lãi suất huy động nhưng chưa đạt mức tối thiểu theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nguyên nhân được xác định là cán bộ nghiệp vụ chưa tuân thủ đầy đủ quy định trong thẩm định, xét duyệt cho vay và kiểm tra, giám sát vốn vay. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp kiểm soát và phê duyệt cho vay chưa chặt chẽ, chưa kịp thời xử lý những thiếu sót.

Trách nhiệm đối với các tồn tại trong hoạt động cho vay thuộc về tập thể, cá nhân thực hiện thẩm định, đề xuất, kiểm soát, phê duyệt và quản lý khoản vay.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, cơ quan chức năng đã đưa ra một kiến nghị liên quan đến Hội sở LPBank và 5 kiến nghị đối với LPBank Bến Tre nhằm bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

Đáng chú ý, tại cả hai thông báo kết luận thanh tra, mục “Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng” đều ghi nhận “Không”.

Mặc dù chưa áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền, những tồn tại được cơ quan thanh tra chỉ ra cho thấy yêu cầu tăng cường kiểm soát nội bộ, nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, giám sát sử dụng vốn vay và xử lý nợ xấu tại hai chi nhánh LPBank.