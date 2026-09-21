Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại hai chi nhánh Vietcombank

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Nam Định và Chi nhánh Sơn La. Bên cạnh những mặt đạt được, cơ quan thanh tra yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh một số tồn tại trong hoạt động tín dụng, quản trị và thực hiện chính sách lãi suất.

Vietcombank Nam Định có thời điểm giảm lãi suất chưa kịp thời

Theo Thông báo kết luận thanh tra số 561/TTNH ngày 18/9/2026 của Thanh tra NHNN Khu vực 7, trước đó ngày 8/9/2026, cơ quan này đã ban hành Kết luận thanh tra số 53/KL-TTNH đối với Vietcombank Chi nhánh Nam Định.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc triển khai các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026; việc chấp hành quy định về lãi suất tiền gửi tối đa và tổ chức các giải pháp giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng.

Cơ quan thanh tra cũng kiểm tra hoạt động cấp tín dụng; phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro; xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro tín dụng và việc chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền. Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1/1/2024 đến thời điểm thanh tra.

Kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đối với hai chi nhánh ngân hàng tại Nam Định và Sơn La, trong đó nêu một số tồn tại liên quan đến giảm lãi suất, cấp tín dụng và công tác quản trị. Nguồn NHNN

Kết luận cho biết trong thời kỳ được kiểm tra, Vietcombank Nam Định đã đạt một số chỉ tiêu nhất định trong hoạt động, tăng trưởng dư nợ cho vay và duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới ngưỡng cảnh báo của NHNN, ở mức dưới 1%.

Chi nhánh về cơ bản tuân thủ các quy định liên quan đến niêm yết lãi suất tiền gửi, lãi suất tiền gửi tối đa; điều kiện vay vốn, hoạt động bảo lãnh; phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro; thu hồi nợ xấu và các quy định về phòng, chống rửa tiền.

Tuy nhiên, Thanh tra NHNN Khu vực 7 cho biết việc triển khai và thực hiện các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của NHNN có thời điểm chưa kịp thời.

Đối với hoạt động cho vay, cơ quan thanh tra ghi nhận một số tồn tại, hạn chế liên quan đến nguyên tắc vay vốn, thẩm định cho vay, hồ sơ vay vốn, kiểm tra và giám sát vốn vay, định giá lại tài sản bảo đảm cũng như công tác thu hồi nợ ngoại bảng đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 7 yêu cầu Vietcombank Nam Định thực hiện 9 kiến nghị và một kiến nghị về khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Vietcombank Sơn La được yêu cầu chấn chỉnh hoạt động cấp tín dụng

Tại Vietcombank Chi nhánh Sơn La, thông báo của Thanh tra NHNN Khu vực 3 ngày 19/9/2026 cho biết Kết luận thanh tra số 270/KL-TTrKV đã được ban hành ngày 10/9/2026.

Theo kết luận, Ban Giám đốc Vietcombank Sơn La đã triển khai hoạt động kinh doanh bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được giao, thực hiện phân giao chỉ tiêu đến các phòng và cá nhân; đồng thời chú trọng quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng và tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ.

Cơ quan thanh tra đánh giá chi nhánh về cơ bản nghiêm túc thực hiện các quy định liên quan đến huy động vốn và cho vay.

Dù vậy, quá trình thanh tra phát hiện một số tồn tại, sai sót trong công tác quản trị, điều hành; hoạt động cấp tín dụng; huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm tại quầy và việc triển khai giảm lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026.

Về nguyên nhân, kết luận thanh tra nêu các yếu tố chủ quan như việc đánh giá của lãnh đạo, quá trình thực hiện công tác khách hàng cũng như việc nghiên cứu, cách hiểu một số văn bản, tài liệu chưa rõ ràng.

Ngoài ra, một số nguyên nhân khách quan được xác định gồm nhân sự tại chỗ còn thiếu, một số khách hàng cung cấp hồ sơ chưa đầy đủ. Việc giảm lãi suất trong bối cảnh chi phí vốn đầu vào, giá mua bán vốn nội bộ và áp lực cạnh tranh trên địa bàn vẫn ở mức cao cũng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện.

Trách nhiệm đối với các tồn tại được xác định thuộc về Ban Giám đốc, cán bộ nhân viên và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trực tiếp thực hiện quy trình tại đơn vị.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 3 đưa ra 2 kiến nghị đối vớiVietcombank Việt Nam, 16 kiến nghị và một kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục rủi ro đối với Vietcombank Sơn La. Cơ quan thanh tra đồng thời yêu cầu hai đơn vị chấp hành đúng quy định pháp luật về chấn chỉnh, khắc phục sau thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện.