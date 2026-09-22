Thanh tra thành phố Huế đã ban hành Kết luận thanh tra số 1993/KL-TTr về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế, thực phẩm chức năng của Công ty CP Thương mại Dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ.

Thanh tra chỉ ra loạt vi phạm về kinh doanh, thuế tại Dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Công ty vẫn còn có những vi phạm, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế, thực phẩm chức năng, trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp với Nhà nước.

Cụ thể, công ty tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho người lao động không đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Công ty có 17/57 người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất là không đúng theo quy định tại khoản 6 Điều 31 Luật Dược năm 2016.

Công ty đã kê khai không đúng các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, làm tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp, dẫn đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng với số tiền 485.515.000 đồng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chánh Thanh tra Thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra Chứng chỉ hành nghề dược nhằm kịp thời chấn chỉnh tình trạng người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược không kịp thời cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ 03 năm theo quy định (kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất), bảo đảm các đơn vị kinh doanh dược hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu Công ty CP thương mại dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ chấp hành nghiêm Kết luận, khắc phục, rút kinh nghiệm đối với những vi phạm, thiếu sót qua thanh tra; thực hiện việc nộp ngân sách Nhà nước số tiền 485.515.000 đồng thuế thu nhập doanh nghiệp do Công ty kê khai không đúng các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định.

Công ty CP Thương mại Dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 10/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 18/9/2025. Vốn điều lệ của Công ty: 40.000.000.000 đồng. Trụ sở chính tại số 1 đường số 5 cụm Công nghiệp An Hòa, phường Hương An, thành phố Huế. Lĩnh vực hoạt động của Công ty là bán buôn, bán lẻ dược phẩm, vật tư y tế, thực phẩm chức năng.