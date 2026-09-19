Thanh tra chỉ ra loạt thiếu sót trong khâu cấp vốn tại Ngân hàng Á Châu (ACB) chi nhánh Bình Phước

Lỗ hổng trong khâu thẩm định và giám sát vốn vay

Ngày 11/09/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 chính thức ban hành Kết luận thanh tra số 98/KL-TTRA về hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã chứng khoán: ACB) chi nhánh Bình Phước. Trong thời kỳ thanh tra, cơ quan quản lý đánh giá cơ sở này đã thực hiện nhiều giải pháp để tăng trưởng tín dụng. Việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tiếp cận nguồn vốn kịp thời đã phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế địa phương và hạn chế tình trạng tín dụng đen.

Dù đạt được một số kết quả tích cực, quá trình thanh tra làm lộ rõ những điểm hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng của đơn vị. Kết luận thanh tra nhấn mạnh quy trình thẩm định, ra quyết định cho vay cũng như công tác kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay chưa được thực hiện bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.

Cơ quan thanh tra xác định nguyên nhân cốt lõi là do chi nhánh chưa thực hiện đầy đủ các quy định và còn nhiều thiếu sót trực tiếp trong nghiệp vụ cho vay. Trách nhiệm đối với những tồn tại này thuộc về đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định, quyết định cho vay và kiểm tra giám sát vốn vay qua các thời kỳ.

Bốn kiến nghị khắc phục đối với hệ thống chi nhánh

Từ những hạn chế được phát hiện, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã đưa ra bốn kiến nghị yêu cầu cơ sở này phải khẩn trương thực hiện để khắc phục. Việc xử lý triệt để các tồn tại là yêu cầu bắt buộc để chi nhánh duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Về quá trình hình thành, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Bình Phước được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 1469/TCQĐ-PTCN.09 ngày 29/05/2009 do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành. Đối với quy mô mạng lưới và nguồn nhân lực, tính đến thời điểm ngày 31/05/2026, cơ sở này đang trực tiếp quản lý ba phòng giao dịch trực thuộc với tổng số lượng cán bộ nhân viên đạt 127 người.