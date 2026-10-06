Ngày 7/9/2026, Quyền Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 6 đã ban hành Kết luận thanh tra số 43/KL-TTNH đối với Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) - Chi nhánh Hải Phòng (TPBank Hải Phòng), theo kế hoạch thanh tra định kỳ năm 2026.

Theo kết luận thanh tra, TPBank Hải Phòng được thành lập trên cơ sở các quyết định của NHNN về việc chấp thuận Ngân hàng TMCP Tiên Phong mở chi nhánh tại Hải Phòng. Chi nhánh được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu ngày 18/7/2009.

Thanh tra chỉ ra hai nội dung TPBank Hải Phòng cần tiếp tục hoàn thiện. Ảnh NHNN

Trong thời kỳ thanh tra, Ban điều hành chi nhánh gồm Giám đốc và 2 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn gồm Phòng Khách hàng cá nhân, Phòng Khách hàng doanh nghiệp, Phòng Dịch vụ khách hàng và Phòng Vận hành.

TPBank Hải Phòng quản lý 2 phòng giao dịch trực thuộc là TPBank Tô Hiệu và TPBank Ngô Quyền, cùng 8 máy giao dịch tự động. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng số cán bộ, nhân viên và người lao động của chi nhánh là 129 người.

Thanh tra NHNN Khu vực 6 đánh giá TPBank Hải Phòng đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, bám sát chỉ đạo của hội sở, triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách, đa dạng hóa dịch vụ, đồng thời duy trì tăng trưởng huy động vốn và cho vay.

Trong hoạt động nghiệp vụ, chi nhánh cơ bản chấp hành các quy định pháp luật, cơ chế của ngành và quy chế nội bộ. Kết quả kinh doanh hàng năm đều có lãi.

Bên cạnh những mặt đạt được, cơ quan thanh tra cho rằng TPBank Hải Phòng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung trong quá trình hoạt động.

Cụ thể, chi nhánh cần rà soát việc lưu giữ tài liệu, chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn vay theo quy định. Đồng thời, TPBank Hải Phòng cần tiếp tục hoàn thiện việc thực hiện giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 6 đưa ra 2 kiến nghị, gồm một kiến nghị yêu cầu TPBank Hải Phòng tiếp tục khắc phục, chấn chỉnh và một kiến nghị đối với TPBank Hội sở để phối hợp thực hiện.