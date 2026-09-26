Thanh tra cảnh báo rủi ro tại Shinhan Đà Nẵng

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 (NHNN) thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng (Shinhan Đà Nẵng).

Theo nội dung kết luận thanh tra về các mặt đã đạt được, về cơ bản, Shinhan Đà Nẵng đã chấp hành tương đối tốt các quy định của NHNN, trụ sở chính về hoạt động cấp tín dụng. Tuân thủ các quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động tại đơn vị. Triển khai kịp thời các biện pháp xử lý thu hồi nợ nấu, nợ ngoại bảng.

Shinhan Việt Nam (nguồn ảnh minh họa: Shinhanbank).

Ngoài ra, Shinhan Đà nẵng cũng tuân thủ các quy định về hoạt động mua bán ngoại tệ và chuyển tiền một chiều ra nước ngoài. thực hiện kịp thời việc triển khai giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Dù vậy, cơ quan Thanh tra cũng phát hiện nhiều hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng và cảnh báo rủi ro tại Shinhan Đà Nẵng.

Về hoạt động cấp tín dụng, công tác thẩm định, xét duyệt cho vạy tại Shinhan Đà Nẵng còn thiếu chặt chẽ, chưa đầy đủ.

Đơn vị chưa thu thập đầy đủ tài liệu chứng minh nguồn thu nhập và khả năng trả nợ từ nguồn thu nhập đó. Chưa thu thập đầy đủ hồ sơ chứng minh năng lực tài chính, tình hình tài chính của khách hàng, thông tin đối với người có liên quan, thông tin mô tả liên quan đến mục đích vay.

Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay tại Shinhan Đà Nẵng chưa đảm bảo chặt chẽ. Đơn vị có kiểm tra sử dụng vốn vay nhưng chưa đảm bảo tần suất kiểm tra theo quy định nội bộ. Shinhan Đà Nẵng cũng chưa đánh giá đầy đủ các nội dung liên quan việc thực hiện phương án vay vốn, tình hình tài chính, nguồn trả nợ, chứng từ chứng minh mục đích vay vốn, thông tin người có liên quan...

Việc thu thập thông tin, tài liệu hồ sơ vay vốn của Shinhan Đà Nẵng cũng chưa chặt chẽ. Đơn vị chưa thu thập bản chính thông báo chứng nhận mẫu dấu của bên bảo lãnh, tài liệu liên quan việc bảo lãnh của bên bảo lãnh chỉ có thư bảo lãnh bằng tiếng Anh, các tài liệu liên quan khác toàn bộ đều bằng tiếng Hàn. Hồ sơ đơn vị cung cấp chỉ có thư bảo lãnh, không có hợp đồng bảo lãnh được ký kết giữa khách hàng và Shinhan Đà Nẵng...

Shinhan Đà Nẵng chưa kịp thời rà soát, chuẩn hóa một số nội dung trong việc dẫn chiếu điều khoản liên quan giữa các quy định nội bộ của các thời kỳ.

Kết luận thanh tra Shinhan Đà Nẵng.

Về cảnh báo rủi ro, Shinhan Đà Nẵng chưa theo dõi đầy đủ tình trạng tài sản được hình thành từ mục đích vay có thể làm hạn chế trong việc nhận diện sớm các thay đổi bất lợi về tình hình tài chính, dòng tiền và mục đích sử dụng các nguồn tiền của khách hàng trong quá trình kiểm tra, giám sát khoản vay.

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 9 đã đưa ra 9 kiến nghị đối với Shinhan Việt Nam và Shinhan Đà Nẵng để yêu cầu đơn vị thực hiện nhằm hạn chế các rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.