Theo Quyết định số 1032/QĐ-TTCP về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2027, Thanh tra Chính phủ đưa Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) vào danh sách các đơn vị được thanh tra trong năm tới.

Thanh tra BIC và MIC về hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong năm 2027.

Cụ thể, tại mục số 30 thuộc Phụ lục 1 về danh sách các cuộc thanh tra chính thức năm 2027, Thanh tra Chính phủ giao Cục VI thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại hai doanh nghiệp gồm BIC và MIC.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ năm 2023 đến năm 2025. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, dự kiến triển khai trong quý 2 và quý 3/2027.

Đây là một trong 59 cuộc thanh tra chính thức nằm trong Kế hoạch thanh tra năm 2027 của Thanh tra Chính phủ. Tổng cộng, kế hoạch năm tới gồm 108 cuộc thanh tra, trong đó có 59 cuộc chính thức và 49 cuộc dự phòng.

Theo quyết định, các cuộc thanh tra sẽ được triển khai trên cơ sở nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu nhằm phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa, cảnh báo và phát hiện dấu hiệu vi phạm. Việc tiến hành thanh tra được xem xét trên cơ sở kết quả nắm tình hình phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu hoạt động thanh tra phải thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật; bảo đảm tính chính xác, khách quan, có trọng tâm, trọng điểm và không gây cản trở đến hoạt động của đơn vị được thanh tra.

Các đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, thu thập, phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu và dữ liệu để phát hiện dấu hiệu vi phạm. Đối tượng thanh tra có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền.