Thanh tra Bệnh viện Phổi Trà Vinh lộ hàng loạt sai phạm tài chính

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa công bố kết luận thanh tra quản lý thu - chi tài chính và hoạt động tại Bệnh viện Phổi Trà Vinh. Qua thanh tra phát hiện bệnh viện không quản lý tập trung các khoản tiền phát sinh qua hệ thống tài khoản, quỹ theo đúng quy định mà giao cho từng bộ phận, cá nhân tự thu giữ và quản lý riêng.

Nguồn thu tạm ứng viện phí của bệnh nhân được bệnh viện giao cho bộ phận thu viện phí trực tiếp thu và theo dõi, quản lý tiền. Bên cạnh đó, việc hạch toán báo cáo tài chính năm 2023 phản ánh chênh lệch giá vốn kho thuốc, vật tư y tế hơn 400 triệu đồng, ghi nhận khoản phải trả người bán hơn 360 triệu đồng dù thực tế không có công nợ.

Bệnh viện Phổi Trà Vinh qua thanh tra có nhiều vi phạm.

Bệnh viện Phổi Trà Vinh còn cho một viên chức có nhà nuôi chim yến liền kề sử dụng điện của bệnh viện và có thu tiền điện hằng tháng. Qua thanh tra, chưa phát hiện dấu hiệu vụ lợi hoặc gây thất thoát tài sản công. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ thống điện của bệnh viện để cấp điện cho tài sản của cá nhân là chưa đảm bảo nguyên tắc sử dụng tài sản công đúng mục đích theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Ngoài ra, Bệnh viện Phổi Trà Vinh có những nguồn tiền chưa xử lý hoặc sử dụng sai mục đích như chưa nộp ngân sách nhà nước từ việc điều chuyển thuốc COVID-19 cho Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh, chưa hoàn trả ngân sách tiền tồn dư từ Quỹ khám, chữa bệnh người nghèo, chưa nộp một số khoản tiền Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bắt buộc.

Trong kỳ thanh tra, theo quy định của Bộ Y tế, khi phát sinh các khoản chi duy tu, bảo dưỡng, thay thế dụng cụ đã được tính trong giá dịch vụ y tế phải ưu tiên sử dụng nguồn thu này trước khi dùng ngân sách nhà nước. Thực tế, trong 3 năm (2023-2025) bệnh viện kết dư nguồn thu giá dịch vụ y tế đã kết cấu các khoản chi trên nhưng chưa sử dụng, số tiền gần 530 triệu đồng. Trong khi bệnh viện lại dùng ngân sách nhà nước để chi là chưa đúng quy định.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với một số lãnh đạo Bệnh viện Phổi Trà Vinh, thu hồi gần 584 triệu đồng chưa chi, hoặc chi chưa đúng quy định.