Năm 2026, các đơn vị trong Cụm Thi đua số 1 - Thanh tra 6 thành phố trực thuộc Trung ương (gồm Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế) đã triển khai kịp thời các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất, bảo đảm đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2025; chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra; tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cụm Thi đua số 1 - Thanh tra 6 thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026.

Trong kỳ báo cáo, Thanh tra TP. Hải Phòng triển khai 73 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 46 cuộc đối với 230 đơn vị; phát hiện sai phạm 15,08 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 9,2 tỷ đồng. Thanh tra TP. Hà Nội triển khai 55 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm 28,22 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 24,68 tỷ đồng. Thanh tra TP. Hồ Chí Minh triển khai 43 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 25 cuộc.

Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, Thanh tra TP. Cần Thơ tiếp nhận 8.627 đơn; TP. Huế tiếp nhận 9.228 đơn; Đà Nẵng tiếp 13.005 lượt công dân, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2027, Cụm Thi đua số 1 tiếp tục đổi mới phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; triển khai công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các dự án tồn đọng, chậm tiến độ. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng ngành Thanh tra.

Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Thanh tra 6 thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2026.

Qua công tác thanh tra, nhiều bất cập trong cơ chế, chính sách được phát hiện, kiến nghị khắc phục; các vi phạm pháp luật được xử lý nghiêm, góp phần thu hồi tài sản cho Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Ông Ngô Khánh Luận, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Thanh tra Chính phủ phát biểu.

Cũng tại hội nghị, ông Ngô Khánh Luận, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ đề nghị năm 2027, Thanh tra 6 thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn làm thước đo.

Thanh tra 6 thành phố tập trung nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách hành chính và chuyển đổi số…