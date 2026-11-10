Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận số 769/KL-TTCP về thanh tra chuyên đề diện rộng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo kết luận, cuộc thanh tra được triển khai tại 260 doanh nghiệp, gồm 23 thương nhân đầu mối và 237 thương nhân phân phối xăng dầu. Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm, hạn chế, bất cập trong việc chấp hành các quy định pháp luật.

Thanh tra 260 doanh nghiệp xăng dầu, phát hiện vi phạm thuế hàng nghìn tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp vi phạm điều kiện kinh doanh, dự trữ xăng dầu

Về điều kiện kinh doanh, Thanh tra Chính phủ xác định 58/260 doanh nghiệp, tương đương 22%, có dấu hiệu vi phạm, hạn chế, bất cập trong quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Trong đó, 11 thương nhân đầu mối và 38 thương nhân phân phối không có đủ số cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê theo quy định. Ngoài ra, 17 thương nhân phân phối có dấu hiệu vi phạm liên quan đến điều kiện kinh doanh.

Đối với dự trữ xăng dầu bắt buộc, có 2/23 thương nhân đầu mối và 168 thương nhân phân phối có dấu hiệu không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu theo quy định.

Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện 6/188 doanh nghiệp, chiếm 72% số thương nhân phân phối thuộc diện thanh tra về nội dung này, có dấu hiệu vi phạm trong việc vận hành và quản lý hệ thống phân phối, bán hàng không đúng quy định.

Phát hiện vi phạm về thuế và Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Trong lĩnh vực kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường, Thanh tra Chính phủ phát hiện 2 doanh nghiệp là thương nhân đầu mối có dấu hiệu kê khai thiếu số lượng xăng dầu tiêu thụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

Ngoài ra, 12 doanh nghiệp có dấu hiệu kê khai không đầy đủ lượng xăng dầu tiêu thụ, ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra xác định 5 doanh nghiệp có số tiền nợ ngân sách nhà nước khoảng 6.500 tỷ đồng, gồm tiền nợ thuế bảo vệ môi trường khoảng 3.869 tỷ đồng và tiền chậm nộp khoảng 2.110 tỷ đồng.

Đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu, có 2 doanh nghiệp là thương nhân đầu mối đã thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ nhưng có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Quỹ. Ngoài ra, một doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong việc trích lập, chi sử dụng và quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự

Đáng chú ý, qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến hoạt động mua bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp và vi phạm quy định về kế toán.

Theo kết luận, trong hoạt động mua bán xăng dầu giữa các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống đại lý, có những giao dịch với số lượng xăng dầu lớn, giá trị hàng nghìn tỷ đồng nhưng không được xuất hóa đơn hoặc có dấu hiệu sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Một số vụ việc liên quan đến việc sử dụng hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa giao dịch mua bán xăng dầu, với số lượng hàng chục triệu lít.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu để xem xét, giải quyết các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự theo quy định.

Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh, dự trữ bắt buộc, hệ thống phân phối và quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Bộ Tài chính và các địa phương được kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về kê khai, nộp thuế, trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm tính minh bạch của thị trường xăng dầu.