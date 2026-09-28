Thanh toán xuyên biên giới: 'Hạ tầng mềm' mở rộng không gian bán lẻ và kích cầu du lịch

Giải phóng tâm lý "ngại chi tiêu" của du khách quốc tế

Tại phiên thảo luận thuộc Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch” ngày 26/9, ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, sự tiện lợi trong khâu thanh toán chính là "chiếc chìa khóa" mở ra sức mua của khách du lịch. Trước đây, việc phải tìm địa điểm đổi tiền mặt sang đồng Việt Nam và e ngại rủi ro khi cầm tiền mặt khiến nhiều du khách quốc tế ngần ngại ra quyết định mua sắm.

Quang cảnh phiên thảo luận.

Việc triển khai nền tảng thanh toán xuyên biên giới như VietQR Global giúp giải phóng rào cản tâm lý này. Khách du lịch chỉ cần quét mã QR bằng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc là có thể hoàn tất giao dịch trong vài giây. Theo ông Thủy, sự thuận tiện này có thể kích thích các quyết định chi tiêu ngẫu hứng, như mua thêm quà lưu niệm hay đặc sản địa phương.

Ở chiều ngược lại, với người Việt Nam đi du lịch hay công tác nước ngoài (outbound), thanh toán QR xuyên biên giới giúp tiết kiệm chi phí chênh lệch tỷ giá so với việc đổi ngoại tệ tiền mặt, đồng thời tuân thủ các quy định về khống chế hạn mức tiền mặt qua biên giới.

Ông Thủy cho biết giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực hướng tới mục tiêu thu hút 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam vào năm 2030.

"Thanh toán thuận tiện giúp giải phóng tâm lý e ngại của du khách. Khi thanh toán dễ dàng, người ta sẵn sàng mua thêm đặc sản hay quà tặng mà không phải đếm từng tờ tiền mặt", ông Phạm Văn Thủy nhận định.

“Hạ tầng mềm” cho thương mại hiện đại

Không chỉ phục vụ các chuỗi bán lẻ lớn hay khách sạn hạng sang, thanh toán QR xuyên biên giới như VietQR Global mang giá trị đặc biệt đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Bà Phạm Thị Thanh Yên - Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ Agribank chia sẻ, Agribank sở hữu mạng lưới trải rộng khắp các vùng nông thôn và dự kiến triển khai VietQR Global từ tháng 10/2026. Việc đưa thanh toán QR xuyên biên giới về nông thôn không đơn thuần là cung cấp một phương thức thanh toán mới, mà là trao cơ hội cho nông dân, hộ kinh doanh và các làng nghề tiếp cận trực tiếp với dòng chảy thương mại số quốc tế. Khách du lịch nước ngoài khi tham quan các điểm du lịch sinh thái hay làng nghề có thể trực tiếp quét mã mua nông sản, kết nối kinh tế địa phương với thị trường toàn cầu.

Ở góc độ giải pháp bán lẻ, ông Ngô Trung Dũng - Phó Giám đốc Kinh doanh KiotViet nhấn mạnh, thanh toán là bước cuối cùng để hoàn tất một đơn hàng.

“Khi du khách bước vào một cửa hàng, người ta chọn được sản phẩm rồi, chấp nhận mua rồi, nhưng lại không có phương thức thanh toán thuận tiện. Khi đó, đơn hàng này cũng chưa chắc thành công”, ông Dũng nhận xét.

Các cửa hàng đặc sản địa phương hay quán ăn đêm thường gặp rào cản lớn về thiết bị chấp nhận thanh toán, chi phí triển khai như là hệ thống vận hành hạ tầng chấp nhận thanh toán này. VietQR Global mang lại giải pháp gần gũi, giúp người bán thu tiền ngay tại quầy trong khi giảm nhu cầu đầu tư hạ tầng tốn kém.

Đối với các cửa hàng ăn uống, bán lẻ, việc sử dụng thanh toán xuyên biên giới đem lại nhiều ích lợi như tận dụng được cơ hội bán hàng đối với tệp khách quốc tế, không bỏ lỡ đơn hàng do khách không có tiền mặt hoặc là không có phương thức thanh toán thuận tiện. Đặc biệt, việc tích hợp thanh toán với phần mềm quản lý bán hàng giúp tự động cập nhật trạng thái đơn hàng, loại bỏ việc kiểm tra hay đối soát thủ công phức tạp vào cuối ngày.

Đồng tình với tầm quan trọng của thanh toán xuyên biên giới, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) gọi đây là "hạ tầng mềm" thiết yếu của thương mại hiện đại. Một giao dịch xuyên biên giới chỉ thực sự liền mạch khi hàng hóa, logistics, thông tin và thanh toán được kết nối đồng bộ.

Khi khâu thanh toán trở nên minh bạch và thuận tiện, chi phí và thời gian hoàn tất giao dịch giảm, khả năng chuyển đổi dòng khách du lịch thành sức mua thực tế đối với hàng hóa Việt Nam sẽ tăng lên.

Việc thanh toán QR được tích hợp với phần mềm bán hàng, dữ liệu giao dịch có thể được kết nối với hệ thống hóa đơn, quản lý tồn kho và quản trị doanh nghiệp đã góp phần số hóa toàn bộ hoạt động của nhà bán lẻ. Đây cũng là trụ cột quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt đạt 80% vào năm 2030.