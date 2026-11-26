Chủ động hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người dân

Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Động tiếp nhận, giải quyết khoảng 70 thủ tục hành chính, trong đó, gần 50% thủ tục phát sinh phí, lệ phí. Để nâng tỷ lệ thanh toán trực tuyến, từ tháng 4/2026, Trung tâm bố trí 2 quầy cùng 2 nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân từ khâu nộp hồ sơ, thao tác trên hệ thống đến thực hiện thanh toán trực tuyến. Nhờ đó, những người chưa thành thạo công nghệ, chưa quen sử dụng tài khoản hoặc các phương thức thanh toán điện tử tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn; tỷ lệ hồ sơ có giao dịch thanh toán trực tuyến cao (đứng thứ 4/99 xã, phường).

Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đèo Gia.

Tương tự, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Giang bố trí 15 máy tính phục vụ người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính được hướng dẫn sử dụng thiết bị, kê khai thông tin, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước cần thiết trên môi trường điện tử. Khi hồ sơ phát sinh nghĩa vụ thanh toán phí, lệ phí, người dân có thể chủ động thanh toán ngay sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ trực tuyến. Đối với trường hợp lựa chọn thanh toán sau khi nhận kết quả, mã QR thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được hiển thị trên màn hình để người dân quét mã, kiểm tra thông tin và thực hiện giao dịch.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, tổ dân phố Giáp Đông Tiêu (phường Bắc Giang) chia sẻ: “Thanh toán trực tuyến thuận tiện, thao tác nhanh, không phải chuẩn bị tiền mặt hay chờ đợi lâu. Các khoản phí, lệ phí được hiển thị rõ ràng, thanh toán xong có thông tin giao dịch nên người dân cũng yên tâm hơn”.

Không chỉ tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, các cơ quan, đơn vị cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, thúc đẩy thanh toán điện tử. Ghi nhận tại Thuế cơ sở 1 (Thuế thành phố Bắc Ninh), đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính. Hiện 100% lĩnh vực, thủ tục có phát sinh nghĩa vụ thanh toán đều được hỗ trợ thực hiện bằng phương thức trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng eTax của ngành. Qua thống kê, từ đầu năm đến nay, Thuế cơ sở 1 tiếp nhận hơn 133,2 nghìn hồ sơ trực tuyến, bằng 409% so với cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ nộp thuế điện tử đạt 100%, trong đó, thanh toán qua cổng dịch vụ công chiếm 50,6%.

Ông Nguyễn Chí Hùng, Phó Giám đốc Thuế cơ sở 1 cho biết: “Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến tạo thuận lợi cho người nộp thuế, nhất là trong thực hiện các thủ tục không phải trực tiếp đến cơ quan thuế. Giao dịch được thực hiện trên môi trường điện tử, thông tin nghĩa vụ tài chính và kết quả thanh toán được ghi nhận, giúp người nộp thuế chủ động theo dõi, cơ quan thuế cũng thuận tiện trong quản lý, kiểm soát và đối soát các khoản thu”.

Hướng tới nền hành chính minh bạch

Với những giải pháp đồng bộ, Bắc Ninh tiếp tục nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu về chỉ số thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tại thời điểm ngày 24/11, Bắc Ninh đứng thứ 2 toàn quốc về thanh toán trực tuyến với tỷ lệ 62,64%. Một số đơn vị, địa phương đạt điểm số cao ở chỉ số này như: Phường Bắc Giang đạt 9,59/10 điểm; xã Hợp Thịnh đạt 9,25/10 điểm; Sở Khoa học và Công nghệ đạt 8,68/10 điểm; xã Sơn Động đạt 8,51/10 điểm…

Tại thời điểm ngày 24/11, Bắc Ninh đứng thứ 2 toàn quốc về thanh toán trực tuyến với tỷ lệ 62,64%. Một số đơn vị, địa phương đạt điểm số cao ở chỉ số này như: Phường Bắc Giang đạt 9,59/10 điểm; xã Hợp Thịnh đạt 9,25/10 điểm; Sở Khoa học và Công nghệ đạt 8,68/10 điểm; xã Sơn Động đạt 8,51/10 điểm…

Mặc dù vậy, tại nhiều địa phương, thanh toán trực tuyến còn thấp, nhất là tại địa bàn miền núi. Tại xã Đèo Gia, do điều kiện hạ tầng, khả năng tiếp cận công nghệ và kỹ năng số của một bộ phận người dân còn hạn chế nên việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của người dân còn gặp những khó khăn nhất định. Một bộ phận người dân chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, tài khoản thanh toán điện tử hoặc còn tâm lý e ngại khi thực hiện giao dịch trên môi trường số nên tỷ lệ thanh toán trực tuyến thấp, hiện đứng thứ 47/99 xã, phường với điểm đánh giá 6,6/10 điểm.

Thanh toán trực tuyến không chỉ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí xã hội, hạn chế tiếp xúc trực tiếp mà còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, Thuế cơ sở 1 đầu tư trang thiết bị cần thiết, bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại tầng 1 trụ sở cơ quan, chính thức hoạt động từ ngày 1/12/2026, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế đến giao dịch. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, công chức tăng cường tuyên truyền về lợi ích của thanh toán trực tuyến; hướng dẫn người dân thực hiện từng bước, từ nộp hồ sơ, tra cứu thông tin đến quét mã QR và hoàn thành giao dịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Khuông, Phó Chủ tịch UBND xã Đèo Gia cho biết: “Với mục tiêu nâng tỷ lệ thanh toán trực tuyến, cùng với đầu tư trang thiết bị, nâng cấp đường truyền, UBND xã yêu cầu công chức tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành với người dân trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ công. Đối với những địa bàn xa, chúng tôi yêu cầu Công an xã phối hợp với các ngành, đoàn thể về trực tiếp từng hộ gia đình phổ cập kỹ năng số, góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân”.