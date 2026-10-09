Thanh toán tiện lợi gắn với an toàn

Thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng trở thành một phần thiết yếu trong đời sống. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 12, hoạt động thanh toán, nhất là thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố thời gian gần đây phát triển mạnh.

Đến cuối tháng 9/2026, toàn địa bàn có 598 máy ATM, gần 6 nghìn thiết bị chấp nhận thẻ POS; các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã mở hơn 8,1 triệu tài khoản và phát hành trên 4,2 triệu thẻ thanh toán các loại. Doanh số thanh toán qua ngân hàng trong tháng 9 ước đạt hơn 530 nghìn tỷ đồng, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 81% tổng doanh số. Những con số này cho thấy phương thức thanh toán hiện đại đang từng bước thay đổi thói quen giao dịch của người dân, doanh nghiệp.

Từ quét mã QR, thanh toán không tiếp xúc đến Internet banking, Mobile banking, thanh toán tiền điện, nước, dịch vụ công..., việc giao dịch trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn. Tuy nhiên, đằng sau những kết quả tích cực vẫn còn những khoảng trống cần được nhìn nhận thẳng thắn. Tại một bộ phận người dân, nhất là người lớn tuổi, người ở khu vực nông thôn, tiền mặt vẫn là phương thức giao dịch chủ yếu. Tâm lý quen dùng tiền mặt, hạn chế về kỹ năng công nghệ và lo ngại trước nguy cơ lừa đảo khiến không ít người chưa thực sự sẵn sàng chuyển sang các phương thức thanh toán số.

Đáng chú ý, các hình thức lừa đảo công nghệ cao, giả mạo ngân hàng, đánh cắp thông tin tài khoản, mã xác thực... diễn biến phức tạp. Trong khi đó, khả năng tự bảo vệ của một bộ phận người sử dụng còn hạn chế. Nếu vấn đề an toàn không được đặt ngang với sự tiện lợi, niềm tin của người dân đối với thanh toán số sẽ khó được củng cố bền vững.

Bởi vậy, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt cần chuyển mạnh từ mở rộng về số lượng sang nâng cao chất lượng. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng cần tiếp tục đầu tư hạ tầng, tăng cường bảo mật, cảnh báo sớm giao dịch bất thường và hướng dẫn khách hàng nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Cùng với đó, cần có giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ, người dân ở khu vực còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thanh toán an toàn bằng những cách thức đơn giản, dễ hiểu.

Sự liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và doanh nghiệp cũng cần được cải thiện, qua đó nâng chất lượng trải nghiệm, giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho người sử dụng. Thanh toán không dùng tiền mặt chỉ thực sự thành công khi không chỉ có nhiều người sử dụng, mà người sử dụng phải thực sự thấy thuận tiện, an toàn và tin tưởng.

Với nền tảng hạ tầng và kết quả đạt được, Bắc Ninh có nhiều điều kiện để tiếp tục mở rộng thanh toán số. Mục tiêu cuối cùng là phải biến phương thức này thành một thói quen giao dịch văn minh, an toàn, phù hợp với mọi nhóm người dân.