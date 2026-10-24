Thanh toán số xuống phố, chạm gần hơn tới đời sống

Ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Lê Phương/Bnews/vnanet.vn

“Chúng tôi mong muốn những tiện ích của công nghệ đến với người dân một cách tự nhiên, qua chính những trải nghiệm gần gũi trong cuộc sống”, ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, chia sẻ trong lễ khai mạc Sóng Festival 2026 với chủ đề “Chạm số - Sống xanh” diễn ra tối nay 24/10 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Thông điệp này được thể hiện rõ khi lần đầu tiên sau 5 mùa tổ chức, Sóng Festival được đưa ra không gian công cộng, giữa lòng Thủ đô. Không còn giới hạn trong một không gian sự kiện, thanh toán số được đưa đến gần hơn với người dân thông qua những hoạt động trải nghiệm, mua sắm và giao dịch ngay tại phố đi bộ.

Đây cũng là năm đầu tiên chương trình chính thức mang tên Ngày Thanh toán số Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới sau 5 mùa tổ chức với tên gọi Ngày Thẻ Việt Nam.

Theo ông Phùng Công Sưởng, việc đưa Sóng Festival ra phố đi bộ nhằm mở rộng cánh cửa của chương trình tới đông đảo người dân. Các gia đình đi dạo cuối tuần, học sinh, sinh viên, người lao động, hộ kinh doanh, du khách trong nước và quốc tế đều có thể tham gia và trải nghiệm.

Một người chưa quen thanh toán bằng mã QR có thể được hướng dẫn ngay tại gian hàng; du khách nước ngoài có thể tìm hiểu cách thanh toán khi mua sắm tại Việt Nam. Qua những trải nghiệm trực tiếp như vậy, các phương thức thanh toán số được kỳ vọng trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với cộng đồng.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong 8 tháng năm 2026, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Từ các cửa hàng lớn đến quán ăn, quán cà phê hay những hộ kinh doanh nhỏ, thanh toán số đang dần trở thành một phần quen thuộc của đời sống.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Lê Phương/Bnews/vnanet.vn

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), cho rằng các phương thức thanh toán hiện đại như thẻ, mã QR, ví điện tử hay thanh toán di động đang giúp người dân thực hiện giao dịch nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn. Đáng chú ý, xu hướng này đang mở rộng ra ngoài biên giới khi người dùng có thể sử dụng mã QR để thanh toán tại nhiều quốc gia, trong khi doanh nghiệp và hộ kinh doanh Việt Nam có thêm cơ hội phục vụ khách hàng quốc tế.

Theo ông Nguyễn Quang Minh, sau 5 mùa tổ chức, chương trình ngày càng có sức lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của người dân đối với thanh toán số. NAPAS tiếp tục đồng hành cùng chương trình với mong muốn đưa thanh toán số trở thành lựa chọn quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.

Bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Phương Thảo/Bnews/vnanet.vn

Từ góc độ ngân hàng, bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), nhấn mạnh giá trị của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ được triển khai mà ở những lợi ích thiết thực công nghệ mang lại cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Hiện khách hàng Vietcombank có thể sử dụng ứng dụng VCB Digibank để quét QR thanh toán tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngân hàng cũng đưa thanh toán số vào nhiều nhu cầu thường nhật, từ giao thông công cộng đến các công cụ theo dõi dấu chân carbon, qua đó hướng tới một trải nghiệm tài chính thuận tiện và thân thiện hơn với môi trường.

Với thông điệp “Đường tài chính số - Phố không tiền mặt”, Vietcombank kỳ vọng những kết nối số giữa ngân hàng, doanh nghiệp và người dân sẽ được chuyển hóa thành những giá trị cụ thể trong đời sống.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày của Vietcombank. Ảnh: Phương Thảo/Bnews/vnanet.vn

Sóng Festival 2026 vì thế không chỉ là không gian giới thiệu công nghệ, mà còn là nơi người dân trực tiếp trải nghiệm cách thanh toán, mua sắm và tương tác trong một môi trường ngày càng ít phụ thuộc vào tiền mặt. Diễn ra trong hai ngày 24-25/10, sự kiện quy tụ gần 70 gian hàng của các ngân hàng, tổ chức thanh toán và doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, chương trình tiếp tục lan tỏa thông điệp “Chạm số - Sống xanh”, hướng tới hình thành thói quen thanh toán số và lối sống số trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Người dân mở tài khoản ngân hàng hưởng ứng ngày Thanh toán số Việt Nam. Ảnh: Phương Thảo/Bnews/vnanet.vn

Bên cạnh lĩnh vực tài chính - ngân hàng, sự kiện còn kết hợp quảng bá sản phẩm tiêu dùng, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP. Khu vực trưng bày sản phẩm Hà Nội với hơn 20 gian hàng, giới thiệu các mặt hàng như trà sen, sữa, ô mai, cốm và sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Qua đó, sự kiện tạo không gian kết nối giữa công nghệ thanh toán với hoạt động tiêu dùng, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương.

Nhiều trải nghiệm thanh toán số hiện đại thu hút đông đảo người dân, nhất là các bạn trẻ tham gia. Ảnh: Lê Phương/Bnews/vnanet.vn

Các bạn trẻ tham gia trò chơi trải nghiệm tại gian hàng của BIDV. Ảnh: Lê Phương/Bnews/vnanet.vn

Không chỉ thu hút người dân trong nước, sự kiện còn hấp dẫn cả khách du lịch nước ngoài tham gia các hoạt động trải nghiệm. Ảnh: Lê Phương/Bnews/vnanet.vn

Chỉ với 1 thao tác quét mã thanh toán VietQR, người dùng được thưởng thức ly nước giảm sâu hơn 60% so với giá gốc tại gian hàng NAPAS. Ảnh: Lê Phương/Bnews/vnanet.vn

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, chương trình tiếp tục lan tỏa thông điệp “Chạm số - Sống xanh”, hướng tới hình thành thói quen thanh toán số và lối sống số trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ảnh: Lê Phương/Bnews/vnanet.vn

Với việc kết hợp trải nghiệm công nghệ, mua sắm, ẩm thực và giải trí, Sóng Festival 2026 hướng tới đưa thanh toán số vào các hoạt động thường ngày, đồng thời lan tỏa thông điệp “Chạm số - Sống xanh” trong cộng đồng.