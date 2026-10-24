Thanh toán số ngày càng phổ biến

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong 8 tháng năm 2026, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giao dịch qua Internet đạt hơn 4,4 tỷ lượt, với giá trị 81,1 triệu tỷ đồng, tăng lần lượt 46,57% về số lượng và 21,77% về giá trị. Giao dịch qua điện thoại di động đạt 14 tỷ lượt, với giá trị 58,4 triệu tỷ đồng, tăng 35,33% về số lượng và 2,39% về giá trị.

Đáng chú ý, thanh toán mã QR đạt 311 triệu giao dịch, với giá trị 274,2 nghìn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số lượng giao dịch tăng 6,66%, trong khi giá trị tăng 25,85%.

Lãnh đạo NHNN và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Sóng Festival 2026. Ảnh: BTC.

Chiều tối ngày 24/10/2026 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), Ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 chính thức khai mạc sự kiện chính Sóng Festival với thông điệp “Chạm số - Sống xanh”. Đây là hoạt động điểm nhấn của chiến dịch Ngày Thanh toán số Việt Nam lần thứ 6 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, thanh toán số đang trở nên quen thuộc và là một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mỗi người dân.

“Từ thành thị đến nông thôn, từ cửa hàng lớn đến những điểm kinh doanh nhỏ lẻ, các phương thức thanh toán hiện đại như thẻ, mã QR, ví điện tử hay thanh toán di động đang giúp chúng ta thực hiện các giao dịch nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn", ông Phùng Công Sưởng nói.

Không chỉ ở trong nước, thanh toán số đang mở rộng phạm vi xuyên biên giới. Chỉ với thao tác quét mã QR trên ứng dụng thanh toán quen thuộc, người dùng có thể thanh toán thuận tiện tại các quốc gia khác, tương tự như khi thanh toán tại Việt Nam. Đồng thời, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng có thêm cơ hội tiếp cận và phục vụ khách hàng quốc tế với chi phí hợp lý.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) Nguyễn Quang Minh cho biết thanh toán số đang trở nên quen thuộc và là một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người dân. Từ thành thị đến nông thôn, từ cửa hàng lớn đến những điểm kinh doanh nhỏ lẻ, các phương thức thanh toán hiện đại như thẻ, mã QR, ví điện tử và thanh toán di động đang giúp giao dịch diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn.

Theo ông Minh, thanh toán số không chỉ phát triển trong nước mà còn mở rộng sang các giao dịch xuyên biên giới. Với thao tác quét mã QR trên ứng dụng thanh toán quen thuộc, người dùng có thể thanh toán thuận tiện tại các quốc gia khác, tương tự như khi giao dịch tại Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thêm cơ hội tiếp cận, phục vụ khách hàng quốc tế với chi phí hợp lý.