Thanh toán qua mã QR được khách hàng lựa chọn khi sử dụng dịch vụ tại quán cà phê Mơ, phường Hạc Thành.

Tại quán cà phê Mơ, phường Hạc Thành, mã QR thanh toán được đặt ở vị trí dễ quan sát để khách hàng thuận tiện sử dụng. Với những giao dịch có giá trị nhỏ, thao tác quét mã nhanh gọn giúp cả người mua và người bán tiết kiệm thời gian, hạn chế việc chuẩn bị, kiểm đếm và bảo quản tiền mặt.

Theo anh Đặng Hồng Hải, chủ quán cà phê Mơ, việc sử dụng mã QR giúp hoạt động thanh toán thuận tiện hơn, nhất là vào những thời điểm đông khách. Các khoản tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản, giúp chủ quán dễ dàng theo dõi biến động số dư và đối chiếu giao dịch. Đây cũng là một trong những cách để cơ sở kinh doanh từng bước tiếp cận phương thức quản lý hiện đại.

Không chỉ ở các cửa hàng dịch vụ, thanh toán không dùng tiền mặt đang từng bước len vào hoạt động kinh doanh tại các chợ truyền thống. Tại chợ Tây Thành, phường Hạc Thành, mô hình “Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt” được triển khai nhằm đưa phương thức thanh toán điện tử đến gần hơn với tiểu thương và người tiêu dùng. Đến nay, đa số tiểu thương tại chợ đã sử dụng mã QR trong hoạt động mua bán hằng ngày.

Bà Lê Thị Mai, tiểu thương kinh doanh đồ khô tại chợ Tây Thành, chia sẻ: “Trước đây khách chủ yếu trả tiền mặt, nhưng nay nhiều người đi chợ chỉ cần cầm theo điện thoại là thanh toán được ngay. Ban đầu tôi cũng lúng túng, nhất là khâu kiểm tra xem tiền đã vào tài khoản hay chưa. Từ khi được hướng dẫn tạo mã QR và xem thông báo biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng, việc bán hàng thuận tiện hơn hẳn. Tuy nhiên, người bán vẫn phải tập thói quen kiểm tra trực tiếp tiền nổi trong tài khoản, chứ không chỉ nhìn qua ảnh chụp màn hình khách đưa để tránh rủi ro”.

Thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thanh toán điện tử trên địa bàn. Bên cạnh việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ, các sở, ngành, địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt; đồng thời xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình thiết thực như: “Tuyến phố không tiền mặt”, “Chợ không dùng tiền mặt”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Tuyến đường chuyển đổi số”... Qua đó, thanh toán điện tử từng bước được đưa vào các hoạt động mua bán, cung ứng dịch vụ và sinh hoạt thường ngày.

Cùng với mục tiêu tạo thuận lợi cho giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt còn được xác định là giải pháp hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế, nhất là trong lĩnh vực thuế. Ngày 7/4/2026, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6019/UBND-KTTC, yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng thanh toán điện tử, đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai. Qua đó, góp phần minh bạch hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Cùng với đó, lực lượng quản lý thị trường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh tại chợ sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Theo Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, việc vận động tiểu thương sử dụng mã QR góp phần tạo thuận lợi trong giao dịch, hình thành môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch hơn. Tuy nhiên, để các mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, cần tiếp tục hướng dẫn người bán nhận diện giao dịch thành công, phòng tránh các thủ đoạn giả mạo mã QR và lừa đảo trong thanh toán điện tử.

Thanh toán không dùng tiền mặt giúp cơ sở kinh doanh theo dõi dòng tiền, kiểm soát thu, chi và minh bạch doanh thu, nhất là khi kết hợp với phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử. Trong quá trình chuyển từ thuế khoán sang kê khai, hộ kinh doanh cần phân định rõ giao dịch cá nhân và kinh doanh, lưu giữ chứng từ, thực hiện đúng quy định về thuế. Đồng thời, cần nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn giả mạo mã QR, hình ảnh chuyển khoản; người bán phải kiểm tra số dư thực tế, người mua thận trọng khi quét mã và xác thực giao dịch.

Từ chợ truyền thống đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ, thanh toán không dùng tiền mặt đang góp phần thay đổi cách giao dịch, quản lý dòng tiền và đưa chuyển đổi số vào đời sống kinh tế. Đây cũng là nền tảng để mở rộng kinh tế số từ những giao dịch thường ngày.