Thanh toán không dùng tiền mặt đã thành thói quen của nhiều người dân khi đi chợ nông thôn ở phía Tây Lâm Đồng

Đắk Sắk là xã miền núi với trên 6.100 hộ dân, trên 27.000 khẩu, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm gần 34%; 100% thôn, bon thuộc miền núi. Việc chuyển đổi phương thức thanh toán từ dùng tiền mặt sang chuyển khoản đã được nhiều hộ dân tộc thiểu số áp dụng. Anh Lang Văn Điệp, dân tộc Tày ở thôn Đắk Xuân cho biết, 2 năm nay, anh hầu như thanh toán các khoản chi phí sinh hoạt hằng ngày, mua sắm ở chợ đều bằng chuyển khoản. Không dùng tiền mặt khi đi chợ từ chỗ có vẻ lạ lẫm, khó làm vì phải thao tác qua app, mật khẩu thì nay đã rất bình thường, trở thành thói quen với anh. Điều đáng nói là hầu như tất cả các hộ kinh doanh, cửa hàng tại chợ xã, hay các cửa hàng tiện lợi dọc các tuyến đường lớn đều có mã QR nên việc thanh toán của anh rất dễ dàng. Theo Phòng Kinh tế xã Đắk Sắk, trên địa bàn hiện có 2 chợ với trên 100 hộ kinh doanh, 100% số hộ đều có mã QR để thuận tiện mua bán. Khoảng 80% doanh thu của tiểu thương đều được thanh toán không dùng tiền mặt.

100% hộ kinh doanh tại chợ xã Nhân Cơ đều có mã QR cho hoạt động mua, bán

Tương tự, tại chợ xã Nhân Cơ hiện có trên 200 hộ sản xuất, kinh doanh. Tại đây, việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng đã thành thói quen của đông đảo người dân. Ông Trần Công Dũng - Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ, cho biết, 100% tiểu thương được địa phương phối hợp với ngân hàng hỗ trợ tạo tài khoản, mã QR thanh toán cá nhân và niêm yết tại quầy, sạp. Ngoài thanh toán không dùng tiền mặt, hoạt động niêm yết giá cả các mặt hàng, dịch vụ là một trong số hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương về phát triển kinh tế số, xã hội số, đưa công nghệ đến gần hơn với người dân của xã.

Bà Nguyễn Thị Lan, tiểu thương kinh doanh mặt hàng thực phẩm tươi sống tại chợ Nhân Cơ cho rằng, đối với các hộ kinh doanh nhỏ, thay đổi này không lớn về thao tác nhưng có ý nghĩa trong việc hình thành phương thức giao dịch mới. Tiểu thương giảm lượng tiền mặt lưu giữ tại quầy, hạn chế nguy cơ tiền giả, tiền rách hoặc nhầm lẫn khi thu - trả tiền. Đồng thời, bà cũng dùng tài khoản để thanh toán các hàng hóa với đối tác rất dễ dàng, minh bạch trong việc hạch toán các khoản đầu ra, đầu vào, đóng thuế. So với trước bà không phải ghi chép dài dòng, tính toán rất mất thời gian.

Một góc chợ xã Tuy Đức

Tương tự, tại xã Tuy Đức, nhiều hộ kinh doanh, người dân đều đã sử dụng hình thức thanh toán không tiền mặt trong tiêu dùng hằng ngày. Theo ông Nguyễn Hữu Lực - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Đức, xã đã kiện toàn các Tổ Công nghệ số Cộng đồng tại tất cả các thôn, bon nhằm đưa các nhiệm vụ chuyển đổi số đến gần người dân, góp phần nâng cao kỹ năng số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong đời sống. Theo đó, các tổ có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số; thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận sàn thương mại điện tử.

Không chỉ ở chợ xã Đắk Sắk, Nhân Cơ, Tuy Đức, các chủ thể thương mại tại chợ nông thôn ở khu vực phía Tây tỉnh đã ứng dụng khá mạnh mẽ thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này đồng nghĩa các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người tiêu dùng, người dân trực tiếp góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại điện tử trong thời kỳ mới và định hướng chuyển đổi số của tỉnh.