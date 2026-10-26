Thanh toán không dùng tiền mặt tại các bản du lịch cộng đồng

Lai Châu có nhiều điểm du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Mông, Thái, Dao, Lự, Hà Nhì… gắn với cảnh quan núi rừng Tây Bắc, kiến trúc nhà truyền thống, nghề thủ công, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm đời sống bản địa. Tại bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, cùng với sự phát triển của du lịch cộng đồng, các hình thức thanh toán hiện đại đang dần trở nên quen thuộc với người dân. Hiện, bản có 28 hộ kinh doanh các dịch vụ như homestay, nhà hàng, nhà nghỉ, quán cà phê; 100% cơ sở đã sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Từ những thao tác quét mã QR đến chuyển khoản ngân hàng, việc thanh toán ngày càng thuận tiện, giúp du khách yên tâm tận hưởng hành trình trải nghiệm.

Là chủ quán cà phê Ka Sa ở bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, chị Hảng Thị Sú cho rằng, việc đa dạng hình thức thanh toán là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của du khách, nhất là trong bối cảnh du lịch ngày càng phát triển. Chị Sú cho biết: “Khách đến bản có nhu cầu sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau. Thanh toán qua mã QR hoặc chuyển khoản giúp việc giao dịch chính xác, thuận tiện, nhanh chóng hơn. Đây cũng là cách để chúng tôi từng bước đổi mới phương thức kinh doanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách”.

Dịch vụ quét mã QR thanh toán tại quán cà phê Ka Sa ở bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ) góp phần tạo thuận tiện trong giao dịch.

Từ thực tế tại Sin Suối Hồ có thể thấy, thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là thay đổi cách nhận tiền mà còn góp phần hình thành thói quen giao dịch hiện đại trong hoạt động du lịch. Du khách không cần mang theo nhiều tiền mặt, có thể thanh toán nhanh khi sử dụng dịch vụ; các hộ kinh doanh có thêm phương thức nhận tiền và thuận tiện hơn trong theo dõi giao dịch. Đây là một trong những yếu tố hỗ trợ nâng cao chất lượng phục vụ, nhất là tại những điểm đến có nhiều loại hình dịch vụ phục vụ khách.

Anh Nguyễn Huy Trường - Du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Tôi thấy hình thức thanh toán này rất thuận tiện. Khi mua đồ lưu niệm, thưởng thức ẩm thực hay sử dụng các dịch vụ du lịch, tôi có thể quét mã QR để thanh toán nhanh chóng, không cần mang theo nhiều tiền mặt hoặc lo thiếu tiền lẻ. Các giao dịch cũng dễ dàng kiểm tra trên điện thoại, giúp chuyến đi thoải mái hơn. Tôi nghĩ đây là một cách làm thiết thực, vừa bắt kịp xu hướng du lịch hiện đại, vừa giúp điểm du lịch Sin Suối Hồ ngày càng chuyên nghiệp, văn minh hơn trong mắt du khách".

Tại bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng, du lịch cộng đồng đang tạo thêm sinh kế cho người dân từ các dịch vụ lưu trú, ăn uống và trải nghiệm văn hóa bản địa. Anh Lý A Gôn là một trong những người làm dịch vụ homestay tại bản, đón du khách đến nghỉ ngơi, khám phá cảnh sắc và tìm hiểu cuộc sống của đồng bào địa phương. Với anh, mỗi vị khách là một cơ hội để giới thiệu những nét đẹp của quê hương. Cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ, việc tạo thuận lợi cho du khách trong quá trình thanh toán cũng là một nội dung cần được quan tâm. Nhất là khi ngày càng có nhiều người sử dụng tài khoản ngân hàng, quét mã QR để chi trả các dịch vụ, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt có thể giúp các giao dịch diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn, phù hợp với xu hướng phát triển du lịch hiện nay.

Du khách trải nghiệm dịch vụ và quét mã QR thanh toán nhanh chóng khi thuê trang phục truyền thống tại các điểm du lịch cộng đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Lai Châu ước đón trên 1,5 triệu lượt khách, trong đó có gần 75 nghìn lượt khách quốc tế; tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 1.332 tỷ đồng. Lượng khách ngày càng tăng mở ra cơ hội phát triển cho các cơ sở lưu trú, ăn uống và dịch vụ trải nghiệm tại các bản du lịch cộng đồng. Cùng với việc xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa hình thức thanh toán cũng góp phần đáp ứng nhu cầu của du khách, nhất là những người đã quen sử dụng tài khoản ngân hàng và quét mã QR trong các giao dịch hằng ngày.

Người dân và du khách dễ dàng thực hiện giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR tại quầy giải khát ở bản Thẳm, xã Khun Há.

Để thanh toán không dùng tiền mặt phát huy hiệu quả, việc hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản ngân hàng, mã QR cần đi đôi với bảo đảm an toàn giao dịch. Các hộ kinh doanh cần kiểm tra chính xác thông tin người nhận, xác nhận tiền đã vào tài khoản trước khi hoàn tất giao dịch, đồng thời bảo vệ thông tin cá nhân, cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo. Bên cạnh đó, người dân cần được hỗ trợ nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ, tạo điều kiện để các hình thức thanh toán hiện đại từng bước được áp dụng phù hợp với thực tế tại địa phương.

Quầy dịch vụ cà phê bố trí bảng chỉ dẫn và hình thức thanh toán chuyển khoản tại các điểm du lịch cộng đồng tạo thuận tiện cho du khách.

Bà Thùng Thị Tâm - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Sin Suối Hồ cho biết: “Địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ số trong hoạt động du lịch, khuyến khích các hộ kinh doanh sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho du khách và nâng cao hiệu quả kinh doanh”.

Từ những giao dịch thường ngày, thanh toán không dùng tiền mặt đang từng bước trở thành tiện ích trong hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng. Khi được áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế và đi đôi với bảo đảm an toàn, hình thức này không chỉ giúp các hộ kinh doanh thuận tiện hơn trong giao dịch mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm dễ dàng, thoải mái. Đây cũng là một trong những cách để các bản du lịch cộng đồng ở Lai Châu từng bước đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo sức hút đối với du khách.