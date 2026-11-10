Thanh toán không dùng tiền mặt dần trở thành thói quen tại các chợ ở Thường Tín

Phổ biến mã QR tại các chợ truyền thống

Những ngày này, tại chợ Chiếc, chợ Bằng, chợ Trát Cầu, chợ Hòa Bình và nhiều điểm kinh doanh trên địa bàn xã Thường Tín, hình ảnh các tiểu thương đặt biển mã QR trước quầy hàng đã trở nên quen thuộc. Từ các gian hàng thực phẩm, rau củ quả, đến mặt hàng quần áo, đồ gia dụng, đồ khô, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động áp dụng hình thức thanh toán điện tử phục vụ khách hàng.

Nhiều tiểu thương cao tuổi tại chợ Bằng ứng dụng công nghệ số để bán hàng. Ảnh: PV

Thời gian về trước, việc mua bán trên địa bàn xã Thường Tín chủ yếu sử dụng bằng tiền mặt. Nay đã khác, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, người dân có thể hoàn tất giao dịch trong vài giây. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn hạn chế những bất tiện do thiếu tiền lẻ hoặc phải mang theo nhiều tiền mặt khi đi chợ.

Sau nhiều ngày các phòng chuyên môn và các thôn của xã Thường Tín vào cuộc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân, tiểu thương ở 8 chợ phương thức mua bán hàng hóa thanh toán không dùng tiền mặt. Nhờ đó đến nay, việc ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt đang từng bước tạo nên diện mạo mới cho 8 chợ truyền thống, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội số.

Là một trong những hộ kinh doanh sớm áp dụng thanh toán điện tử tại chợ Chiếc, thôn Nhân Hiền, chị Nguyễn Thị Mai, chủ cửa hàng buôn bán hoa quả bộc bạch, việc sử dụng mã QR đã mang lại nhiều thuận lợi trong quá trình buôn bán của chị thời gian qua.

"Trước đây khách hàng chủ yếu thanh toán bằng tiền mặt, nhiều khi không có tiền lẻ để trả lại rất bất tiện. Từ khi sử dụng mã QR và tài khoản ngân hàng để nhận tiền, việc giao dịch trở nên nhanh chóng hơn rất nhiều. Khách chỉ cần quét mã vài giây là thanh toán xong. Đặc biệt, khách hàng trẻ rất thích hình thức này vì vừa tiện lợi, vừa an toàn", chị Mai chia sẻ.

Cán bộ xã Thường Tín cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức nhiều buổi hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện giao dịch trên nền tảng số. Ảnh: PV

Theo chị Mai, bên cạnh việc giúp rút ngắn thời gian giao dịch, thanh toán điện tử còn hỗ trợ các hộ kinh doanh quản lý doanh thu hiệu quả hơn. Toàn bộ giao dịch đều được lưu lại trên hệ thống ngân hàng, giúp việc theo dõi, đối chiếu và thống kê doanh thu hàng ngày càng trở nên dễ dàng, chính xác.

Tiểu thương được hưởng lợi từ chuyển đổi số

Từ thực tế hoạt động kinh doanh, nhiều tiểu thương trên địa bàn xã Thường Tín đã và đang nhận thấy việc ứng dụng công nghệ số không còn là xu hướng mà đã trở thành nhu cầu thiết thực trong bối cảnh hiện nay.

Không chỉ người bán hàng, người tiêu dùng cũng đang dần thay đổi thói quen mua sắm. Thay vì mang theo nhiều tiền mặt như trước đây, nhiều người dân lựa chọn sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện các giao dịch thanh toán.

Chị Phạm Thanh Hương, người thường xuyên mua sắm tại chợ Bằng, thôn Bình Vọng cho biết: "Tôi thường xuyên sử dụng điện thoại để quét mã QR khi mua hàng. Hình thức này rất thuận tiện vì không phải mang theo nhiều tiền mặt, hạn chế nguy cơ thất lạc tiền và giúp tôi dễ dàng kiểm soát các khoản chi tiêu thông qua lịch sử giao dịch. Ngay cả khi đi chợ truyền thống, việc thanh toán cũng nhanh chóng và tiện lợi như khi mua sắm tại các siêu thị".

Nhiều hộ kinh doanh tại chợ Bằng, xã Thường Tín được trao tặng mã QR. Ảnh: PV

Chị Lương Thị Hưởng là một trong những tiểu thương bán hàng tại chợ Bằng chia sẻ, sự hưởng ứng tích cực của người dân là động lực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt phát triển tại các chợ dân sinh, khuyến khích tiểu thương bán hàng tại các chợ ở xã Thường Tín mạnh dạn ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh.

Để thanh toán không dùng tiền mặt thực sự đi vào cuộc sống, thời gian qua, xã Thường Tín đã bố trí cán bộ chuyên môn phối hợp với một số đơn vị ngân hàng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp người dân và các hộ kinh doanh tại 8 chợ trên địa bàn mở tài khoản thanh toán, cài đặt ứng dụng ngân hàng số và sử dụng mã QR trong giao dịch.

Nhiều tiểu thương đã được hỗ trợ cấp mã QR miễn phí, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử, qua đó nâng cao kỹ năng số và khả năng tiếp cận công nghệ. Việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ giúp hiện đại hóa hoạt động thương mại tại các chợ truyền thống, đồng thời còn thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số của thành phố Hà Nội, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số ngay từ cơ sở.

Người tiêu dùng trên địa bàn xã Thường Tín dần thay đổi thói quen mua sắm bằng ứng dụng công nghệ số trong đời sống hằng ngày. Ảnh; PV

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản khẳng định: “Thời gian tới, UBND xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân và các hộ kinh doanh ứng dụng các nền tảng thanh toán điện tử, qua đó hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đưa chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương”.