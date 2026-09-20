Thanh toán điện tử tại Hàn Quốc vượt 885 triệu USD mỗi ngày

Đồng won của Hàn Quốc. Ảnh: freepik.com/TTXVN

Quy mô thanh toán qua các dịch vụ “Pay” tại Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh, với giá trị thanh toán đơn giản bình quân mỗi ngày lần đầu vượt 1.200 tỷ won (khoảng 885 triệu USD) trong nửa đầu năm nay. Giá trị chuyển tiền đơn giản cũng đạt mức cao nhất kể từ khi Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) bắt đầu thống kê.

Theo PV TTXVN tại Seoul, BoK cho biết, trong 6 tháng đầu năm, giá trị thanh toán đơn giản bình quân mỗi ngày đạt 1.226,4 tỷ won, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2025. Số giao dịch tăng 12,8%, lên 38,22 triệu giao dịch/ngày. Cả hai chỉ số đều lập mức cao kỷ lục kể từ năm 2016.

Giá trị thanh toán đơn giản của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính điện tử, trong đó có Naver Pay, Kakao Pay và Toss Pay, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 55,4% tổng giá trị, tăng từ 55,1% trong năm 2025. Các nhà sản xuất điện thoại di động đạt 286,1 tỷ won/ngày, tương đương khoảng 206 triệu USD, chiếm 23,3%, trong khi các tổ chức tài chính đạt 260,2 tỷ won, khoảng 188 triệu USD, chiếm 21,2%.

Giá trị chuyển tiền đơn giản dựa trên tiền trả trước đạt 1.172,8 tỷ won/ngày, tăng 19,8% và cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Ngược lại, số giao dịch giảm 1,5%, xuống 7,433 triệu giao dịch/ngày. BoK cho biết giá trị chuyển tiền tăng chủ yếu do số tiền chuyển vào các tài khoản chứng khoán gia tăng.

Đối với dịch vụ trung gian thanh toán điện tử (PG), số giao dịch bình quân đạt 36,75 triệu giao dịch/ngày, tăng 12,1%, trong khi giá trị đạt 1.723,4 tỷ won/ngày, tương đương khoảng 1,24 tỷ USD, tăng 12,6%. Mức tăng chủ yếu đến từ hoạt động trung gian thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Tổng giá trị sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử trả trước tăng 21,9%, lên 1.553,5 tỷ won/ngày, tương đương khoảng 1,12 tỷ USD. BoK nhận định quy mô nền kinh tế, giá trị mỗi giao dịch và nhu cầu giao dịch gia tăng là những yếu tố thúc đẩy sự mở rộng của các dịch vụ thanh toán điện tử tại Hàn Quốc.