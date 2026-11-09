Thanh toán chi phí đi lại cho quân nhân khi khám, chữa bệnh tuyến trên

Lãnh đạo và các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 105 thăm hỏi, động viên bệnh nhân. Ảnh: TRẦN SƠN

Theo Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 63/2025/TT-BQP, chi phí vận chuyển người bệnh đi và về khi chuyển tuyến đúng quy định chuyên môn kỹ thuật được cơ cấu bảo đảm thông qua Quỹ Bảo hiểm y tế và do cơ quan Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng thanh quyết toán trực tiếp cho cơ sở y tế.

Về định mức kỹ thuật chi trả, tại Điều 5 Thông tư số 63/2025/TT-BQP quy định trường hợp chưa có giá dịch vụ vận chuyển được phê duyệt, mức thanh toán chi phí nhiên liệu được tính theo định mức là 0,2 lít xăng/km hành trình thực tế giữa hai cơ sở y tế.

Về trách nhiệm chi trả, theo khoản 6 Điều 6 Thông tư số 63/2025/TT-BQP quy định cơ sở khám, chữa bệnh nơi tiếp nhận bệnh nhân hoàn trả theo chứng từ, hóa đơn của bệnh nhân cung cấp với điều kiện cơ sở y tế chỉ định ghi nội dung bệnh nhân tự túc phương tiện.

Tuy nhiên, theo Điều 12 Thông tư số 21/2025/TT-BQP ngày 14-4-2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về xếp cấp chuyên môn kỹ thuật; đánh giá, chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng: Việc đăng ký và chuyển người bệnh giữa các cơ sở y tế trong Quân đội phải thực hiện tuần tự theo hệ thống cấp chuyên môn kỹ thuật. Việc chuyển vượt cấp lên tuyến Trung ương chỉ áp dụng khi vượt quá năng lực điều trị của tuyến dưới (trừ trường hợp cấp cứu).

Như vậy, quân nhân khi chuyển lên khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến trên phải có giấy chuyển tuyến hợp lệ từ tuyến dưới theo đúng quy định tại Điều 12 Thông tư số 21/2025/TT-BQP. Khi có đủ thủ tục chuyển tuyến hợp lệ, chi phí tiền xe đi và về sẽ do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả và do cơ sở khám, chữa bệnh nơi tiếp nhận bệnh nhân chi trả.