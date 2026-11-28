Ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026, Thỏ Ơi!! nhanh chóng tạo hiệu ứng phòng vé khi thu về 50 tỷ đồng sau ngày đầu tiên, đạt 100 tỷ đồng sau khoảng 2,5 ngày và cán mốc 200 tỷ đồng sau 5 ngày. Phim tiếp tục chạm mốc 300 tỷ đồng sau khoảng 8-9 ngày, trước khi khép lại hành trình với doanh thu khoảng 449 tỷ đồng.

Trong khi đó, Trại Buôn Người khởi chiếu ngày 25/9/2026, mất 7 ngày để đạt 200 tỷ đồng và 16 ngày để cán mốc 400 tỷ đồng. Tác phẩm sau đó ghi nhận doanh thu khoảng 496 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất năm.

Trấn Thành ghi dấu ấn với loạt phim điện ảnh đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Mới nhất, Trại Giam Hạnh Phúc của đạo diễn Trung Lùn cũng gia nhập câu lạc bộ phim Việt đạt doanh thu 200 tỷ đồng vào ngày 27/11. Phim thu về 21 tỷ đồng trong ngày đầu tiên, đạt 100 tỷ đồng sau 3 ngày và 150 tỷ đồng sau khoảng 4,5 ngày công chiếu.

Dù cuộc đua phòng vé ngày càng sôi động, Thỏ Ơi!! vẫn giữ kỷ lục về tốc độ chạm mốc 200 tỷ đồng. Đây tiếp tục là dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp làm phim của Trấn Thành.

Trấn Thành tên thật là Huỳnh Trấn Thành, sinh ngày 5/2/1987 tại TP.HCM. Anh hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn viên, MC, đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất phim. Từ một nghệ sĩ hài quen thuộc trên truyền hình, anh từng bước khẳng định vị trí trong điện ảnh Việt.

Năm 2021, Trấn Thành tạo bước ngoặt với Bố già, dự án đồng đạo diễn cùng Vũ Ngọc Đãng. Sau đó, anh tiếp tục thực hiện Nhà bà Nữ (2023), Mai (2024), Bộ tứ báo thủ (2025) và Thỏ Ơi!! (2026). Đặc biệt, Mai đạt doanh thu khoảng 551 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé.

Thỏ Ơi!! tiếp tục nối dài thành tích phòng vé của Trấn Thành trong năm 2026.

Trước khi tập trung vào vai trò đạo diễn, Trấn Thành từng tham gia nhiều phim như Cua lại vợ bầu, Trạng Quỳnh, Bệnh viện ma, Nắng và Đất rừng phương Nam. Anh có thế mạnh ở lối diễn giàu biểu cảm, chuyển đổi giữa màu sắc hài hước và tâm lý. Tuy nhiên, phong cách diễn xuất của nam nghệ sĩ đôi khi cũng tạo ra những ý kiến trái chiều.

Về đời tư, Trấn Thành kết hôn với ca sĩ Hari Won năm 2016. Sau gần 10 năm chung sống, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm, đồng hành trong công việc và cuộc sống. Hôn nhân của cặp đôi cũng là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.