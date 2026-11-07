Thanh Thủy trên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 7/11 tại Hải Phòng, với sự góp mặt của 25 thí sinh. Sau hành trình tranh tài và rèn luyện với nhiều hoạt động khác nhau, các cô gái bước vào chặng cuối để tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện. Hoa hậu Hà Trúc Linh sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

18h30, thảm đỏ của chương trình bắt đầu với sự xuất hiện của Hoa hậu Hà Trúc Linh, Thanh Thủy, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi...

Trong đêm thi quyết định, thí sinh lần lượt trải qua các phần trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và đồng diễn. Bên cạnh khả năng trình diễn, phong thái sân khấu và ngoại hình, kết quả chung cuộc còn được đánh giá dựa trên quá trình tham gia các thử thách thực tế thuộc phần thi tìm kiếm đại sứ, cũng như hành trình tập luyện, học tập của từng người đẹp.

Hoa hậu Thanh Thủy và Trúc Linh trên thảm đỏ. Ảnh: BTC.

Ban tổ chức sẽ lần lượt công bố các nhóm thí sinh vào Top 15, Top 10 và Top 5. Năm gương mặt xuất sắc tiếp tục bước vào phần thi ứng xử để thể hiện tư duy, quan điểm và khả năng xử lý tình huống. Sau đó, ba danh hiệu cao nhất gồm hoa hậu, á hậu 1 và á hậu 2 được công bố.

Một trong những điểm nhấn của mùa giải năm nay là bộ vương miện và quyền trượng dành cho tân hoa hậu mang tên Ngọc Liên Diệu Nhật. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen đón ánh dương.

Theo ban tổ chức, hoa sen đại diện cho vẻ đẹp thanh khiết và sức sống bền bỉ, còn ánh dương tượng trưng cho niềm tin cùng tinh thần hướng tới tương lai. Các chi tiết đá quý và trân châu được kết hợp trong tổng thể thiết kế, gửi gắm thông điệp về sự hội tụ những phẩm chất làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Trước giờ chung kết, một số thí sinh như Phạm Vân Hà, Lưu Phương Anh, Trần Xuân Khánh Linh và Nguyễn Thục Uyên Nhi... được chú ý, nằm trong nhóm gương mặt được dự đoán có khả năng tiến sâu. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào màn thể hiện của từng thí sinh trong đêm thi quan trọng.