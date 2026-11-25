Mới đây, diễn viên Thanh Thúy thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn video hài hước ghi lại sự khác biệt trong cách vợ chồng đối xử với nhau trước và sau khi kết hôn. Đáng chú ý, nữ diễn viên cùng ông xã Đức Thịnh trực tiếp hóa thân vào hai tình huống đối lập, khiến người xem bật cười trước màn tương tác đầy duyên dáng.

Trong phân cảnh trước khi cưới, Thanh Thúy xuất hiện với thái độ nhẹ nhàng, ân cần nhắc nhở bạn trai không nên nói tục. Khi Đức Thịnh thản nhiên giải thích rằng bản thân đã quen với thói quen này, nữ diễn viên tiếp tục nhỏ nhẹ khuyên nhủ, cho rằng việc chửi thề không phải điều hay ho.

Thanh Thúy và Đức Thịnh gây chú ý khi tái hiện cách ứng xử của các cặp đôi trước và sau khi kết hôn.

Tuy nhiên, mọi chuyện bất ngờ đảo ngược khi đoạn video chuyển sang cuộc sống sau hôn nhân. Thanh Thúy lập tức thay đổi thái độ, lớn tiếng gọi đích danh Đỗ Đức Thịnh và liên tục trách móc chồng. Không còn hình ảnh người phụ nữ dịu dàng như lúc yêu, nữ diễn viên thể hiện sự bực bội bằng những cử chỉ và biểu cảm được đẩy lên đầy kịch tính.

Đỉnh điểm của tình huống là màn tương tác thể chất mang tính dàn dựng giữa hai vợ chồng. Trong khi Thanh Thúy liên tục vung tay về phía ông xã, Đức Thịnh vừa né tránh vừa hài hước thanh minh rằng chưa có ai làm gì và cũng chưa chạm vào đâu. Sự đối lập giữa phản ứng của hai nhân vật tạo nên một tiểu phẩm vui nhộn về đời sống hôn nhân.

Sau 18 năm chung sống, Thanh Thúy và Đức Thịnh có tổ ấm với hai con trai đáng yêu.

Thực chất, đây chỉ là nội dung giải trí do Thanh Thúy và Đức Thịnh cùng thực hiện. Với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, cả hai biết cách sử dụng biểu cảm, lời thoại và những tình huống phóng đại để mang lại tiếng cười cho khán giả.

Đoạn video cũng khiến nhiều người nhớ đến hành trình hôn nhân của Thanh Thúy và Đức Thịnh. Cặp đôi kết hôn năm 2008, hiện có hai con trai là Cà Phê và Cu Tết. Sau 18 năm chung sống, họ được xem là một trong những gia đình nghệ sĩ gắn bó lâu năm của showbiz Việt.

Dù thường xuyên xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, Thanh Thúy từng thừa nhận cuộc hôn nhân của mình không phải lúc nào cũng êm đềm. Cả hai từng trải qua những giai đoạn căng thẳng, bất đồng quan điểm và áp lực khi vừa xây dựng sự nghiệp, vừa chăm sóc gia đình.

Thanh Thúy từng thừa nhận có thời điểm quá mải mê với công việc mà vô tình bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá bên gia đình.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5/2026, Thanh Thúy cho biết có thời điểm cô quá tập trung vào kinh doanh đến mức quên dành thời gian cho chồng con. Chỉ đến khi chứng kiến Đức Thịnh một mình chăm sóc con trong đêm, nữ diễn viên mới xúc động nhận ra những điều quan trọng mà bản thân từng vô tình bỏ lỡ.

Từ trải nghiệm ấy, Thanh Thúy dần thay đổi cách nhìn nhận về hạnh phúc. Nữ diễn viên hiểu rằng thành công trong công việc không thể thay thế sự hiện diện của mỗi thành viên trong gia đình. Chính những khoảng thời gian dành cho chồng con mới là điều giúp cô cảm thấy cuộc sống trọn vẹn hơn.

Không chỉ là bạn đời, Thanh Thúy còn là cộng sự quan trọng trong hành trình làm phim của đạo diễn Đức Thịnh.

Không chỉ đồng hành trong hôn nhân, Thanh Thúy còn là cộng sự quan trọng trong sự nghiệp điện ảnh của Đức Thịnh. Cả hai từng cùng thực hiện nhiều dự án như Ma Dai, Siêu Sao Siêu Ngố và Trạng Quỳnh, góp phần tạo nên những dấu ấn đáng chú ý tại phòng vé Việt.

Sau khoảng sáu năm ít xuất hiện trong các dự án điện ảnh chung, Thanh Thúy và Đức Thịnh tái xuất với bộ phim Trùm Sò vào dịp lễ 30/4/2026. Đằng sau màn trở lại này là sự động viên bền bỉ của nữ diễn viên khi ông xã từng trải qua giai đoạn mất cảm hứng làm nghề.

Đức Thịnh cũng từng thừa nhận trong hôn nhân, cả anh và Thanh Thúy đều có những thiếu sót. Tuy nhiên, thay vì chỉ trách móc đối phương, hai người lựa chọn nhìn nhận vấn đề và cùng tìm cách thay đổi. Chính sự thấu hiểu giúp cặp đôi tiếp tục đồng hành sau nhiều năm gắn bó.

Trải qua nhiều thăng trầm, Thanh Thúy và Đức Thịnh vẫn lựa chọn thấu hiểu, thay đổi và đồng hành cùng nhau.

Ở thời điểm hiện tại, Thanh Thúy vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, sản xuất phim và dành thời gian chăm sóc gia đình. Những đoạn video hài hước cùng chồng cũng trở thành cách nữ diễn viên chia sẻ một góc đời thường gần gũi với khán giả.