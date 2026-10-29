Thanh Thủy phản ứng khi Hoa hậu Kỳ Duyên hôn Đoàn Thiên Ân

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những mỹ nhân nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả sau nhiều năm hoạt động trong showbiz Việt. Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp sắc đẹp, những khoảnh khắc tương tác hài hước giữa nàng hậu với các đồng nghiệp cũng thường xuyên trở thành chủ đề được khán giả bàn luận.

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân cùng xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Đáng chú ý, Hoa hậu Thanh Thủy cũng góp mặt tại sự kiện này. Khoảnh khắc cả ba người đẹp cùng đứng chung khung hình nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân hội ngộ Thanh Thủy tại một sự kiện. (Ảnh chụp màn hình từ Tiktok Nhịp Sống Online)

Trong lúc chụp ảnh, Kỳ Duyên bất ngờ hôn gió Đoàn Thiên Ân. Hành động thân thiết của nàng hậu khiến khoảnh khắc vốn bình thường trở nên thú vị hơn, nhất là khi Thanh Thủy đứng ngay bên cạnh và chứng kiến toàn bộ sự việc.

Trước màn tương tác của hai người đẹp, Thanh Thủy có phản ứng hài hước khi nhăn mặt, đồng thời có động tác như định quay lưng bỏ đi. Biểu cảm của nàng hậu khiến khung hình có thêm màu sắc vui nhộn, tạo cảm giác cô đang bất lực trước màn thể hiện tình cảm của hai đồng nghiệp.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người thích thú trước phản ứng tự nhiên, có phần lầy lội của Thanh Thủy khi chứng kiến Kỳ Duyên hôn gió Đoàn Thiên Ân. Không cần lời thoại, biểu cảm của nàng hậu đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong màn hội ngộ của 3 mỹ nhân Vbiz.

Bên cạnh đó, sự tương tác giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân cũng khiến người hâm mộ thích thú. Cả hai vốn là những gương mặt quen thuộc của các cuộc thi nhan sắc trong nước, đồng thời đều đang có những bước tiến mới trong sự nghiệp. Việc các nàng hậu thoải mái tương tác trước ống kính cho thấy không khí gần gũi, vui vẻ tại sự kiện.

Phản ứng hài hước của Thanh Thủy khi Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân thân thiết khiến khán giả thích thú. (Ảnh chụp màn hình từ Tiktok Nhịp Sống Online)

Kỳ Duyên sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi 18 tuổi. Sau một thập kỷ, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi chiến thắng Miss Universe Vietnam 2024, trở thành một trong số ít người đẹp Việt Nam giành chiến thắng tại hai cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia có sức ảnh hưởng. Cùng năm, Kỳ Duyên đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2024 tại Mexico và lọt Top 30 chung cuộc.

Sau những dấu mốc nổi bật trong lĩnh vực sắc đẹp, Kỳ Duyên tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân ở những lĩnh vực mới. Người đẹp thử sức với điện ảnh, mở rộng hoạt động nghệ thuật bên cạnh công việc liên quan đến thời trang và các sự kiện giải trí. Hướng đi này giúp cô có thêm cơ hội tiếp cận khán giả ở nhiều vai trò khác nhau, đồng thời đặt ra những thử thách mới trong hành trình khẳng định năng lực.

Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 và đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International cùng năm, lọt Top 20 chung cuộc. Sau cuộc thi, Đoàn Thiên Ân tích cực tham gia các hoạt động giải trí, thời trang và từng bước mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất. Thiên Ân hiện là một trong những nàng hậu được chú ý của showbiz Việt, đặc biệt khi tiếp tục thử sức với điện ảnh và xây dựng hình ảnh đa dạng hơn.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân có mối quan hệ thân thiết như tri kỷ.

Về Thanh Thủy, người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 và sau đó làm nên dấu mốc đáng nhớ khi chiến thắng Miss International 2024. Thành tích này đưa cô trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang cuộc thi Miss International, đồng thời giúp tên tuổi nàng hậu được biết đến rộng rãi hơn trên thị trường quốc tế.

Sau chiến thắng, Thanh Thủy tiếp tục tham gia nhiều hoạt động quảng bá, sự kiện giải trí và các chương trình liên quan đến sắc đẹp. Với hình ảnh trẻ trung, gần gũi cùng những bước tiến trong sự nghiệp, người đẹp được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động nổi bật trong thời gian tới.

Nhan sắc ngày càng chín muồi của Hoa hậu Thanh Thủy.

Màn hội ngộ của Kỳ Duyên, Thiên Ân và Thanh Thủy vì thế không chỉ thu hút sự chú ý bởi nhan sắc của 3 nàng hậu mà còn nhờ những tương tác tự nhiên, hài hước. Trong đó, biểu cảm của Thanh Thủy khi chứng kiến Kỳ Duyên hôn gió Thiên Ân trở thành khoảnh khắc được nhiều khán giả yêu thích.