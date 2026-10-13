Thanh Thủy chủ động bảo vệ tính mạng người dân trong bão, lũ

Đại diện các đơn vị, ban ngành tham gia ý kiến về ứng phó bão lũ.

Từ “4 tại chỗ” đến “tự quản tại chỗ”

Mỗi khi có dự báo bão, lũ lớn, ở tổ dân phố (TDP) Thủy Phương 6, gia đình ông Nguyễn Đình Bình chủ động chuyển sang trạng thái tự “phòng thủ”. Những công việc tưởng như rất đơn giản nhưng được thực hiện nghiêm túc: Kiểm tra nhà cửa, chuẩn bị nhu yếu phẩm, theo dõi thông tin cảnh báo và quan trọng nhất là quản lý từng thành viên trong gia đình.

“Để không thiệt hại về người thì trước hết mỗi gia đình phải tự quản được người của mình. Khi có lệnh hoặc cảnh báo nguy hiểm, không ai được tự ý ra đường, nhất là đi vào những vùng thấp trũng, ngập sâu, nước chảy xiết. Khi thiên tai xảy ra, lực lượng chức năng không thể có mặt cùng lúc ở tất cả các hộ dân. Vì vậy, ý thức tự bảo vệ của mỗi người chính là “vòng bảo vệ” đầu tiên. Gia đình tự quản tốt thì khu dân cư giảm được nguy cơ. Khu dân cư tự quản tốt thì chính quyền có thêm điều kiện tập trung lực lượng cho những điểm xung yếu”, ông Bình chia sẻ.

Đó cũng là cách mà bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP Thủy Phương 6, cùng cán bộ cơ sở tuyên truyền đến người dân trước mỗi mùa mưa bão. “Cán bộ cơ sở phải đến tận khu dân cư, hộ gia đình để tuyên truyền, nhắc nhở. Trong thiên tai, điều quan trọng nhất là tính mạng con người, tuyệt đối không được chủ quan. Cha mẹ phải quản lý con cái, không để các cháu tự ý ra ngoài khi mưa lũ, trừ trường hợp thực hiện sơ tán theo yêu cầu của chính quyền...”, bà Oanh nói.

Trong ứng phó thiên tai, “4 tại chỗ” gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ là yêu cầu xuyên suốt. Để phương châm này thực sự phát huy hiệu quả, Thanh Thủy xác định phải bắt đầu từ “tự quản tại chỗ”. Đó là việc mỗi cá nhân, gia đình, TDP, cơ quan, đơn vị chủ động quản lý phạm vi trách nhiệm của mình; phát hiện nguy cơ, chấp hành cảnh báo và phối hợp với lực lượng chức năng khi có yêu cầu.

Nhận diện trước những điểm có nguy cơ

Phường Thanh Thủy xác định 7/19 TDP có nguy cơ ngập gồm: Thủy Phương 3, Thủy Dương 1, Thủy Dương 2, Thanh Thủy Chánh, Thanh Toàn, Vân Thê Làng và Vân Thê. Một số khu vực đồi dốc quanh Độn Sầm, Thanh Dạ có nguy cơ sạt lở; khu vực sông Vực có nguy cơ sạt lở cao. Dọc sông Như Ý có những khu vực có khả năng ngập sâu. Tại các TDP Thủy Dương 3, Thủy Dương 5, nguy cơ sạt lở đồi được cảnh báo. Những tuyến đường thấp trũng ở khu vực Thủy Thanh cũng có thể bị ngập sâu khi mưa lớn kéo dài. Những địa bàn này được rà soát để xây dựng phương án ứng phó phù hợp. Từ việc xác định điểm nguy hiểm, chính quyền chủ động phương án cảnh báo, chốt chặn, di dời dân và bố trí nơi tạm cư.

Các lực lượng tổ chức tuần tra, cứu hộ trong lũ (ảnh tư liệu 2025).

Tại buổi triển khai công tác ứng phó thiên tai năm 2026, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị và TDP rà soát, hoàn thiện phương án theo đặc điểm từng địa bàn; bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường kiểm tra các khu vực xung yếu, hệ thống tiêu thoát nước, công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế và khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Mục tiêu được đặt lên hàng đầu là chủ động sơ tán khi có cảnh báo, không để người dân ở lại những khu vực nguy hiểm chỉ vì chậm trễ hoặc chủ quan. Theo phương án ứng phó năm 2026, phường Thanh Thủy huy động lực lượng quân sự, công an, trạm y tế, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng liên quan. Đội xung kích phòng, chống thiên tai của phường được thành lập với 60 người, sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển khi có tình huống.