Đáng chú ý, khung hình do Thanh Thức đăng tải có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả như Lương Mạnh Hải, Vân Trang, Kha Ly và NSND Lệ Thủy cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Cuộc hội ngộ nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi sự xuất hiện của dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ. Nếu NSND Lệ Thủy là gương mặt gạo cội của sân khấu cải lương, Kha Ly và Vân Trang quen thuộc với khán giả qua các bộ phim truyền hình, thì Lương Mạnh Hải cũng từng là một trong những nam diễn viên được chú ý trên màn ảnh Việt. Sự góp mặt của những nghệ sĩ này tạo nên một cuộc gặp gỡ đáng chú ý bên lề hoạt động biểu diễn.

Thanh Thức đăng tải hình ảnh cùng nhiều đồng nghiệp. Ảnh: FBNV

Đây cũng không phải lần đầu Thanh Thức có dịp đồng hành cùng những nghệ sĩ trong chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ. Trước đó, nam diễn viên từng nhiều lần tham gia các hoạt động của chương trình, có cơ hội đứng chung sân khấu và gặp gỡ những đồng nghiệp thân quen. Với anh, đây không chỉ là một hoạt động biểu diễn mà còn là dịp duy trì sự kết nối với những người cùng hoạt động nghệ thuật.

Đáng chú ý, Thanh Thức và Vân Trang đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam. Cả hai từng xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật của Bước Chân Hai Thế Hệ, bên cạnh nhiều diễn viên, ca sĩ khác. Trong khi đó, Lương Mạnh Hải là diễn viên ghi dấu qua những bộ phim như Bỗng Dưng Muốn Khóc, Ngôi Nhà Hạnh Phúc và Hot Boy Nổi Loạn. Việc cùng góp mặt trong một chương trình nghệ thuật tạo cơ hội để các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu và lưu giữ những khoảnh khắc bên nhau.

Trước chuyến biểu diễn tại Đà Lạt, Thanh Thức từng có hành trình lưu diễn đáng nhớ tại Canada cùng đại gia đình Bước Chân Hai Thế Hệ. Trong tháng 8/2026, nam diễn viên xuất hiện tại các đêm diễn ở Toronto và Montréal, đồng thời chia sẻ nhiều hình ảnh vui vẻ bên bạn bè, đồng nghiệp. Anh từng bày tỏ tình cảm dành cho chương trình qua dòng trạng thái: "Yêu thương giữ trọn trong lòng. Quên đi những phút phiền lòng thoáng qua! Cảm ơn gia đình Bước Chân Hai Thế Hệ. Mùa hè năm ấy ta đã cùng nhau...!".

Thanh Thức đăng tải hình ảnh cùng nhiều đồng nghiệp. Ảnh: FBNV

Sinh năm 1984 tại Trà Vinh, Thanh Thức xuất thân là người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình như Hương Phù Sa, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Mẹ Ghẻ, Trà Táo Đỏ và Vua Bánh Mì. Trên màn ảnh rộng, nam diễn viên từng góp mặt trong Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh, Lật Mặt 7: Một Điều Ước và Nhà Gia Tiên.

Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh công việc diễn xuất, Thanh Thức vẫn duy trì hoạt động biểu diễn và gặp gỡ đồng nghiệp thông qua Bước Chân Hai Thế Hệ. Những hình ảnh mới tại Đà Lạt tiếp tục cho thấy sự gắn bó của nam diễn viên với chương trình cũng như những mối quan hệ đồng nghiệp được duy trì qua nhiều năm làm nghề.