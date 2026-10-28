Thanh Thức nhắc về tình yêu, tiết lộ quan điểm hôn nhân ở tuổi 42

Diễn viên Thanh Thức mới đây thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh ngồi thưởng thức đồ uống giữa khung cảnh đồi núi, thung lũng và những hàng thông xanh. Không gian yên bình cùng dòng trạng thái giàu cảm xúc khiến bài đăng của nam diễn viên nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Cụ thể, diễn viên Thanh Thức viết: “Có những tình yêu không thể bên nhau, nhưng vẫn sống trong hình hài ký ức!”. Chia sẻ ngắn gọn gợi nhắc đến những mối quan hệ đã qua, khi hai người không còn đồng hành nhưng những kỷ niệm vẫn được lưu giữ. Tuy nhiên, nam diễn viên không nói rõ câu chuyện phía sau dòng trạng thái, vì vậy chưa có cơ sở để khẳng định anh đang nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân.

Chia sẻ của diễn viên Thanh Thức gây chú ý.

Ở tuổi 42, diễn viên Thanh Thức vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và điện ảnh Việt Nam. Dù hoạt động nghệ thuật nhiều năm, anh tương đối kín tiếng về đời tư, ít chia sẻ những câu chuyện riêng tư trước công chúng. Bởi vậy, những bài đăng có nội dung liên quan đến tình yêu của nam diễn viên thường khiến người hâm mộ chú ý.

Về chuyện hôn nhân, diễn viên Thanh Thức từng chia sẻ quan điểm không quá đặt nặng việc kết hôn và cho rằng tình cảm cần sự phù hợp giữa hai người. Anh hướng đến một mối quan hệ có sự đồng cảm, tôn trọng và chia sẻ trong cuộc sống.

Bên cạnh đời tư, diễn viên Thanh Thức vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sau hơn hai thập kỷ theo đuổi nghề diễn. Xuất thân là người mẫu, anh từng bước chuyển sang phim truyền hình rồi mở rộng sang điện ảnh. Sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm, nam diễn viên từng đảm nhận nhiều vai diễn có màu sắc tình cảm, gia đình.

Diễn viên Thanh Thức.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ của diễn viên Thanh Thức là vai Tường trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Nhân vật người đàn ông chân thành, giàu tình cảm giúp anh được đông đảo khán giả biết đến. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, trong đó có Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh và Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải.

Đáng chú ý, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh đạt doanh thu khoảng 273 tỷ đồng, tương đương 273 tỷ đồng theo số liệu phòng vé Việt Nam. Phần tiếp theo, Lật Mặt 7: Một Điều Ước, thu về khoảng 482,5 tỷ đồng. Đây là những tác phẩm có thành tích phòng vé nổi bật trong sự nghiệp của nam diễn viên, dù doanh thu thuộc về toàn bộ dự án chứ không phải khoản thu nhập riêng của anh.

Năm 2025, diễn viên Thanh Thức tiếp tục góp mặt trong các phim như Nhà Gia Tiên, Út Lan: Oán Linh Giữ Của, Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn và Chị Ngã Em Nâng. Các dự án này cho thấy anh vẫn duy trì sự hiện diện ở màn ảnh rộng, đồng thời thử sức với nhiều thể loại khác nhau.

Trong năm 2026, nam diễn viên được nhắc đến với dự án truyền hình Như Hạt Mưa Sa. Sau thời gian ghi hình tại miền Tây Nam Bộ, anh tiếp tục giữ kín thông tin về vai diễn và kế hoạch nghề nghiệp tiếp theo.

Từ dòng trạng thái mới nhất, diễn viên Thanh Thức một lần nữa khiến khán giả chú ý đến góc nhìn của anh về tình yêu. Trong khi câu chuyện phía sau chia sẻ vẫn chưa được tiết lộ, nam diễn viên tiếp tục tập trung cho công việc và những dự án nghệ thuật trong thời gian tới.