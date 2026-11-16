Thanh Thịnh đồng bộ giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Công an xã Thanh Thịnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến người dân.

Tuyến đường tỉnh 259, đoạn qua địa bàn xã Thanh Thịnh, hiện có nhiều vị trí xuống cấp, mặt đường xuất hiện ổ gà, ổ voi, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Đáng chú ý, trong quá trình thi công Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, lượng xe vận chuyển vật liệu xây dựng lưu thông qua tuyến đường này khá lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Vì thế, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chú ý quan sát, giảm tốc độ khi đi qua những đoạn đường hư hỏng và khu vực thường xuyên có phương tiện vận chuyển vật liệu hoạt động. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị thi công kiểm tra, khắc phục những vị trí xuống cấp, triển khai các biện pháp bảo đảm ATGT.

Ông Lường Văn Chiều, Bí thư Chi bộ thôn Cao Thanh, xã Thanh Thịnh, cho biết: Thôn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, nhất là tại những đoạn đường bị hư hỏng. Những bất cập về hạ tầng giao thông cũng được thôn kịp thời phản ánh với chính quyền xã để phối hợp với các đơn vị thi công sửa chữa mặt đường, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng.

Thanh Thịnh có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua, như: Quốc lộ 3, tuyến BOT Thái Nguyên - Chợ Mới và đường tỉnh 259. Đây là những tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện lớn, cùng hoạt động thi công các công trình giao thông trên địa bàn, cũng làm gia tăng áp lực đối với công tác quản lý, bảo đảm trật tự, ATGT.

Trước yêu cầu đó, UBND xã Thanh Thịnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và lực lượng Công an xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Cùng với đó, địa phương rà soát các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, triển khai biện pháp cảnh báo và phối hợp khắc phục những đoạn đường xuống cấp.

UBND xã Thanh Thịnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên đề điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn.

Đồng chí Hà Đức Dục, Chủ tịch UBND xã Thanh Thịnh, cho hay: Địa phương đã giao các cơ quan chuyên môn phối hợp với lực lượng Công an xã thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, cắm biển cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm; đồng thời quan tâm bố trí nguồn vốn sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, bảo đảm điều kiện đi lại cho người dân.

Cùng với đó, Công an xã Thanh Thịnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã tổ chức 350 lượt tuần tra, kiểm soát, với 1.150 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, xử lý 36 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt hành chính 18 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe gắn máy và dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định.

Thượng tá Mạc Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Thanh Thịnh, cho biết: Do trên địa bàn có Quốc lộ 3 và nhiều tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, lực lượng Công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát. Qua đó, Công an xã kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Thời gian tới, xã Thanh Thịnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông, nhất là tại khu vực đang thi công công trình và các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông trên địa bàn.