Thanh Thịnh chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

Chi bộ Tổ Khoa học xã hội, Đảng bộ Trường THCS Thanh Thịnh tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng Ma Thị Bích Liên (bên trái).

Chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng từ cơ sở

Tháng 9-2026 đánh dấu bước trưởng thành quan trọng đối với Ma Thị Bích Liên, giáo viên Trường THCS Thanh Thịnh, khi cô vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Sinh năm 2002, tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ văn tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (Đại học Thái Nguyên), từ năm 2025 đến nay, Liên công tác tại nhà trường. Với sự nỗ lực trong công việc, tích cực rèn luyện và phấn đấu, cô đã được tổ chức đảng quan tâm, bồi dưỡng và kết nạp.

Với Liên, được kết nạp Đảng là dấu mốc trưởng thành, mở ra chặng đường phấn đấu mới với nhiều trách nhiệm hơn. Đảng viên trẻ Ma Thị Bích Liên chia sẻ: “Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào to lớn mà còn là một trách nhiệm vô cùng cao cả. Tôi luôn sâu sắc ý thức được rằng, trở thành một đảng viên không có nghĩa là quá trình phấn đấu đã hoàn thành, mà đó mới chính là điểm khởi đầu cho một hành trình mới”.

Để tạo nguồn phát triển Đảng, Đảng bộ Trường THCS Thanh Thịnh chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để quần chúng thể hiện năng lực, tinh thần trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hồng, Bí thư Đảng bộ nhà trường, cho biết: Căn cứ tình hình thực tế, Đảng ủy xây dựng kế hoạch, phân công tập thể, cá nhân theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú; đồng thời hướng dẫn quần chúng xây dựng kế hoạch phấn đấu cụ thể để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhờ đó, từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng bộ nhà trường đã kết nạp 4 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 35 đồng chí, sinh hoạt tại 2 chi bộ.

Ở các khu dân cư, công tác tạo nguồn phát triển Đảng có những khó khăn riêng do nhiều người trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa, lực lượng đoàn viên, hội viên trẻ còn hạn chế. Vì vậy, việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú đòi hỏi các chi bộ phải chủ động, kiên trì và lựa chọn cách làm phù hợp với thực tế địa phương.

Tại Chi bộ thôn Hợp Nhất, chi ủy thường xuyên rà soát lực lượng đoàn viên, hội viên có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; đồng thời phân công các tổ chức hội, đoàn thể và đảng viên trực tiếp theo dõi, giúp đỡ, định hướng quá trình phấn đấu.

Đồng chí Hoàng Văn Tiếu, Bí thư Chi bộ thôn Hợp Nhất, cho biết: Chi ủy chi bộ xác định phải chủ động phát hiện nhân tố tích cực ngay từ các phong trào ở cơ sở, không trông chờ vào nguồn có sẵn. Với cách làm này, từ đầu năm 2026 đến nay, Chi bộ Hợp Nhất đã kết nạp 3 đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu được giao, nâng tổng số đảng viên lên 36 đồng chí.

Nâng cao chất lượng tổ chức đảng

Thực tế tại Trường THCS Thanh Thịnh và Chi bộ thôn Hợp Nhất cho thấy, dù nguồn phát triển đảng viên ở mỗi loại hình tổ chức có đặc thù riêng, sự chủ động của cấp ủy, chi bộ và trách nhiệm của đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng vẫn giữ vai trò quyết định. Khi công tác tạo nguồn được tiến hành thường xuyên, gắn với các phong trào và nhiệm vụ cụ thể, quần chúng ưu tú có thêm điều kiện rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Đảng bộ xã Thanh Thịnh hiện có 27 chi, đảng bộ, với 642 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; trong đó xác định phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung lực lượng, bảo đảm tính kế thừa trong Đảng.

Tính đến hết tháng 10-2026, Đảng bộ xã Thanh Thịnh đã xét kết nạp 20 đảng viên, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Năm 2025, toàn Đảng bộ kết nạp 18 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100% chỉ tiêu được giao; công nhận 16 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển Đảng trong năm 2026.

Đồng chí Lưu Anh Quyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh Thịnh, cho biết: Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2025, Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, phát hiện những quần chúng có triển vọng để đưa vào diện bồi dưỡng, tạo nguồn lâu dài. Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ được duy trì, giúp các chi bộ thực hiện đúng quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác phát triển Đảng năm 2026 tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 10-2026, toàn Đảng bộ xã đã xét kết nạp 20 đảng viên, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Cùng với chú trọng phát triển về số lượng, Đảng ủy xã Thanh Thịnh quan tâm nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Các cấp ủy duy trì nền nếp, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai phong trào thi đua xây dựng chi bộ, “chi bộ đảng bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2026-2030. Việc cập nhật thông tin sinh hoạt chi bộ trên Sổ tay đảng viên điện tử, rà soát, làm sạch dữ liệu đảng viên trên phần mềm 4.0 cũng được chú trọng thực hiện.

Từ thực tiễn ở các cơ quan, trường học đến khu dân cư, việc chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú đang giúp Đảng bộ xã Thanh Thịnh bổ sung lực lượng, từng bước trẻ hóa đội ngũ đảng viên. Cùng với bảo đảm chỉ tiêu kết nạp, địa phương chú trọng chất lượng, động cơ phấn đấu và năng lực thực tiễn của mỗi đảng viên mới, qua đó xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở.