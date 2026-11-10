Thanh thiếu niên Việt - Hàn tìm hiểu về bảo tồn thiên nhiên tại Ninh Bình

Học sinh hai nước Việt Nam - Hàn Quốc tham quan tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

Chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động giao lưu quốc tế “Sihwa Lake Youth Ambassador 2026”, do Hiệp hội Đối tác Bền vững Hồ Sihwa, các Quỹ Thanh thiếu niên của ba thành phố Siheung, Ansan, Hwaseong và Tổ chức Korea Environment International (KEI) phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) tổ chức.

Hoạt động nhằm kết nối thanh thiếu niên hai nước Việt Nam - Hàn Quốc thông qua giáo dục môi trường, tìm hiểu công tác bảo tồn thiên nhiên và giao lưu văn hóa.

Chương trình giao lưu năm 2026 kết nối hai vùng sinh thái tiêu biểu của hai quốc gia, gồm lưu vực Hồ Sihwa - nơi được biết đến với mô hình phục hồi thủy văn sinh thái tại Hàn Quốc và Vườn quốc gia Cúc Phương - vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam.

Sau quá trình học tập, tìm hiểu và chuẩn bị tại Hàn Quốc, 20 đại sứ trẻ đại diện cho vùng Hồ Sihwa đến Việt Nam, mang theo những câu chuyện về quá trình phục hồi môi trường và thông điệp nâng cao ý thức bảo tồn đất ngập nước.

Tại Vườn quốc gia Cúc Phương, các đại sứ trẻ Hàn Quốc gặp gỡ, giao lưu với 10 học sinh Trường THCS Cúc Phương. Hoạt động tạo cơ hội để thanh thiếu niên hai nước trao đổi kiến thức, chia sẻ nhận thức về bảo vệ môi trường và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương cùng đoàn đại biểu Hàn Quốc và thanh thiếu niên hai nước chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu chào mừng đoàn, ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên các đối tác Hàn Quốc đưa học sinh đến giao lưu tại Cúc Phương. Chúng tôi kỳ vọng đây không chỉ là một chuyến tham quan, trải nghiệm, mà sẽ là khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài trong giao lưu thanh thiếu niên, học sinh hai nước, thông qua giáo dục môi trường rừng và bảo tồn đa dạng sinh học”.

Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương bày tỏ mong muốn, thông qua các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu công tác cứu hộ động vật hoang dã, tham quan Bảo tàng Cúc Phương và giao lưu văn hóa, các em sẽ có thêm kiến thức, tình yêu thiên nhiên, những người bạn mới và kỷ niệm đẹp.

Dù khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và nơi sinh sống, thanh thiếu niên hai nước đều có chung tình yêu thiên nhiên và ý thức trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường.

Trong khuôn khổ chương trình, thanh thiếu niên Việt Nam - Hàn Quốc trực tiếp tham quan các chương trình cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cúc Phương, nơi đang cứu hộ, chăm sóc nhiều loài động vật nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam.

Tại Bảo tàng Cúc Phương, các đại sứ trẻ Hàn Quốc giới thiệu những bài học kinh nghiệm về quá trình phục hồi chất lượng nước và hệ sinh thái Hồ Sihwa; đồng thời tìm hiểu lịch sử tự nhiên và sự đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Bên cạnh hoạt động tìm hiểu kiến thức khoa học, 30 thanh thiếu niên Việt Nam - Hàn Quốc còn cùng tham gia vẽ tranh truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, thi đấu thể thao hữu nghị và giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm và giao lưu, thanh thiếu niên hai nước có thêm cơ hội gắn kết, chia sẻ góc nhìn về thiên nhiên, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.