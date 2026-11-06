Thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ở Hải Phòng tham gia dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, trong số này, có 2 trường hợp là T. H.D và L.N.G.H đã phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, đang trong thời gian chờ chấp hành án phạt tù theo Quyết định của Tòa án nhân dân thành phố.

Đối với các trường hợp thanh thiếu niên bỏ học, có biểu hiện tụ tập, chơi bời, Công an xã Hà Bắc duy trì việc triệu tập để tuyên truyền, giáo dục, răn đe. Lực lượng Công an đồng thời phối hợp định hướng, tư vấn, hỗ trợ việc làm, giúp các em ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 26/10/2026 của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng về triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên và người thất nghiệp, UBND xã Hà Bắc cùng Công an xã đã chủ động rà soát, lập danh sách các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, học sinh bỏ học, có biểu hiện lêu lổng để đưa vào diện quản lý, giáo dục.

Trong tháng 11/2026, Công an xã Hà Bắc phối hợp với các trường THCS, THPT trên địa bàn triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông khu vực trường học. Trong đó, lực lượng Công an tập trung kiểm tra, ngăn chặn tình trạng học sinh mang đồ vật nguy hiểm, đồ chơi bạo lực đến trường; xử lý các trường hợp điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi và ngăn chặn các đối tượng xấu tụ tập, lôi kéo học sinh trước cổng trường.