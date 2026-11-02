Thanh thiếu niên liên tiếp tìm kiếm từ khóa về tự tử: Phụ huynh sẽ được cảnh báo

Meta cảnh báo phụ huynh trên Facebook

Cảnh báo sớm với phụ huynh

Với cập nhật mới, phụ huynh có thể nhận được cảnh báo trong hai trường hợp: Thanh thiếu niên nhiều lần tìm kiếm các từ khóa liên quan đến tự tử hoặc tự làm hại bản thân trên Facebook hoặc Instagram trong một khoảng thời gian ngắn hoặc cuộc trò chuyện của thanh thiếu niên với Meta AI trên Instagram, Facebook hoặc Messenger về các chủ đề liên quan đến tự tử hoặc tự làm hại bản thân.

Mục tiêu của những cảnh báo này là giúp phụ huynh có thêm thông tin để có thể kịp thời hỗ trợ và trò chuyện với con em mình khi cần thiết.

Meta cho hay, các cảnh báo được thiết kế theo hướng thận trọng, đồng thời đi kèm những nguồn hỗ trợ từ chuyên gia để giúp phụ huynh tiếp cận các cuộc trò chuyện với con một cách phù hợp.

Cách thức hoạt động của cảnh báo trên Meta AI

Khi một người dùng thanh thiếu niên chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Meta AI những nội dung cho thấy các em có thể đang nghĩ đến việc tự tử hoặc tự làm hại bản thân, Meta AI có cơ chế cung cấp cho các em các đường dây hỗ trợ khẩn cấp và khuyến khích tìm đến cha mẹ hoặc một người lớn đáng tin cậy, chẳng hạn như chuyên gia tư vấn.

Với cập nhật mới, Meta cũng có thể chủ động gửi cảnh báo đến phụ huynh sử dụng tính năng giám sát nếu cuộc trò chuyện cho thấy thanh thiếu niên có thể đang cần trợ giúp. Cảnh báo sẽ đi kèm các nguồn hỗ trợ từ chuyên gia nhằm giúp phụ huynh có thêm thông tin để trao đổi với con.

Meta đã làm việc với phụ huynh và các chuyên gia để xác định những cuộc trò chuyện nào có thể cần kích hoạt cảnh báo, bao gồm cả những trường hợp thanh thiếu niên đề cập đến việc làm hại bản thân theo cách không hoàn toàn trực tiếp.

Trong những trường hợp ý định của thanh thiếu niên chưa rõ ràng, Meta sẽ ưu tiên cách tiếp cận thận trọng. Điều này đồng nghĩa đôi khi phụ huynh có thể nhận được cảnh báo ngay cả khi chưa có nguyên nhân thực sự đáng lo ngại.

Trước đó, vào tháng 8/2026, Instagram đã triển khai tại Việt Nam cảnh báo dành cho phụ huynh sử dụng tính năng giám sát khi thanh thiếu niên nhiều lần cố gắng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến tự tử hoặc tự làm hại bản thân trong một khoảng thời gian ngắn.

Trên nền tảng cơ chế cảnh báo đã được triển khai trên Instagram, Meta hiện mở rộng phạm vi áp dụng sang các lượt tìm kiếm trên Facebook, đồng thời bổ sung cảnh báo khi cuộc trò chuyện của thanh thiếu niên với Meta AI trên Instagram, Facebook hoặc Messenger cho thấy các em có thể đang gặp những vấn đề cần sự giúp đỡ.