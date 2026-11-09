Thanh thiếu nhi TP.HCM học luật giao thông theo cách mới

Trải nghiệm thực tế thay cho lý thuyết

Diễn ra tại Công viên An toàn giao thông (Công viên Gia Định, TP.HCM), không khí ngày hội trở nên vô cùng sôi nổi với sự tham gia của đông đảo học sinh trên địa bàn thành phố. Điểm nhấn của chương trình là không gian "thành phố giao thông thu nhỏ", nơi các em được trực tiếp trải nghiệm những tình huống thường gặp trên đường phố.

Thông qua các trạm tương tác mang tên gọi hấp dẫn như: "Bắt lỗi giao thông", "Thử thách biển báo", "Vạch kẻ đường thông minh", người tham gia có cơ hội thực hành nhận diện biển báo, tín hiệu đèn, từ đó phát hiện hành vi vi phạm và tự đưa ra cách xử lý phù hợp nhất.

Hào hứng sau khi vượt qua các trạm thử thách, em Nguyễn Lê Minh Toán chia sẻ: "Đến đây con tìm hiểu được thêm về luật giao thông, hiểu rõ hơn về quy tắc qua đèn xanh đèn đỏ. Con nhận thức được rằng ra đường là phải đi đúng luật giao thông và tuyệt đối không được đi ngược chiều".

Không chỉ dừng lại ở những kiến thức cơ bản như đội mũ bảo hiểm hay nhận biết đèn tín hiệu, các hoạt động tại ngày hội còn hướng đến việc giúp học sinh tự nhận diện những hành vi chưa chuẩn mực khi tham gia giao thông. Đây cũng là vấn đề được chính các bạn trẻ thẳng thắn nhìn nhận.

Bạn Hoàng Nguyễn Minh Tâm (Tân Bình) bày tỏ: "Nhiều bạn ở lứa tuổi học sinh vẫn chưa tuân thủ quy luật giao thông, còn vi phạm rất nhiều lỗi trên đường. Điển hình như việc đạp xe dàn hàng ngang, phóng nhanh vượt ẩu hay cố tình vượt đèn đỏ".

Nhờ phương pháp tiếp cận trực quan, những kiến thức trước đây có thể chỉ được hiểu một cách khái quát, nay đã được cụ thể hóa bằng hình ảnh và thao tác thực hành trực tiếp. Sự thay đổi này mang lại hiệu quả rõ rệt trong nhận thức của các bạn trẻ.

"Trước đây thì em chỉ biết lên xe là chạy thôi, còn bây giờ thì mình biết rõ hơn là đi sao cho nó đúng và không để vi phạm luật an toàn giao thông nữa", bạn Nguyễn Thị Tiết Mai vui vẻ cho biết.

Lan tỏa ý thức từ những người trẻ

Bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, cách ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cũng là một thông điệp trọng tâm được ngày hội lan tỏa. Sự nhường nhịn, tôn trọng và không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh chính là mảnh ghép quan trọng để xây dựng một môi trường giao thông văn minh.

Văn hóa giao thông nhường nhịn được các bạn trẻ hết sức ủng hộ lan tỏa

Nói về điều này, em Phạm Thanh Tân chia sẻ: "Ngoại trừ việc nắm vững luật pháp giao thông thì chúng ta rất cần các kỹ năng mềm, ví dụ như sự nhường nhịn. Khi ra đường, không nhất thiết phải tranh đua với nhau hay lớn tiếng gây sự, đánh nhau. Khi tham gia giao thông, chúng ta chỉ cần nhường nhau một chút thì sẽ vẹn toàn cả đôi đường".

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thay đổi hình thức tuyên truyền, anh Lê Tuấn Anh - Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM - cho rằng công tác giáo dục an toàn giao thông cần tiếp tục đổi mới, nhất là với thanh thiếu nhi.

"Việc xây dựng văn hóa giao thông phải bắt đầu từ những hành động cụ thể, từ ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm đối với sự an toàn của bản thân cũng như những người xung quanh. Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên cần phát huy vai trò gương mẫu trong chấp hành pháp luật về giao thông, tích cực vận động gia đình, bạn bè và người dân cùng thực hiện", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Với chủ đề "Đi đúng - Về vui", Ngày hội Văn hóa an toàn giao thông cho thanh thiếu nhi TP.HCM năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn thiết thực đối với hơn 1.000 người tham gia. Những hoạt động trải nghiệm thực tế không chỉ giúp kiến thức pháp luật trở nên sinh động, gần gũi mà còn khẳng định một thông điệp mạnh mẽ: Mỗi hành vi đúng đắn trên đường đều phải bắt đầu từ ý thức tự giác của mỗi cá nhân.