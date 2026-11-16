Thanh Thảo, Quang Dũng, Đan Trường hội ngộ trên sân khấu nhan sắc

Chung kết Miss Business World 2026 vừa diễn ra tại Timeless Venues, Fountain Valley, bang California, thu hút sự quan tâm của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Bên cạnh các phần thi của thí sinh, chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ được khán giả trong nước và hải ngoại biết đến như Thanh Thảo, Quang Dũng, Đan Trường.

Sự hội ngộ của ba nghệ sĩ trên cùng sân khấu mang đến màu sắc âm nhạc cho đêm chung kết. Chương trình còn có sự góp mặt của Angel Gia Hân, Phan Tú Anh, Bào Ngư và phần trình diễn của DJ Thanh Nhã.

Đây là hoạt động nghệ thuật nằm trong khuôn khổ cuộc thi dành cho các nữ doanh nhân Việt tại Mỹ. Sự kết hợp giữa các phần thi sắc đẹp và biểu diễn âm nhạc tạo nên chương trình giải trí dành cho khán giả, đồng thời là dịp kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Ca sĩ Đan Trường

Ca sĩ Quang Dũng, Thanh Thảo.

Hai danh hiệu cao nhất thuộc về Anna Nga Vũ và Christine Chau

Miss Business World 2026 có sự tham gia của các thí sinh đến từ nhiều tiểu bang của Mỹ, tranh tài ở hai bảng A và B. Sau các phần đồng diễn, trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và ứng xử, ban giám khảo công bố kết quả chung cuộc.

Ở Bảng A, Anna Nga Vũ (SBD 212, Kansas City, Missouri) giành danh hiệu Miss Business World 2026. Á hậu 1 thuộc về Trang Le Canavan (SBD 225, San Antonio, Texas); Á hậu 2 là Tiffany Nghi La (SBD 323, Atlantic City, New Jersey); Á hậu 3 thuộc về Mỹ Uyên (SBD 189, Sugar Land, Texas).

Top chung cuộcMiss Business World 2026.

Tại Bảng B, Christine Chau (SBD 686, Boston, Massachusetts) đăng quang Mrs Business World 2026. Cô đồng thời nhận hai giải phụ Người đẹp yêu thích nhất (Best Popular Vote) và Người đẹp Thời trang (Best Fashion).

Trong phần thi ứng xử, Christine Chau nhận được câu hỏi về những giá trị muốn lan tỏa nếu đăng quang. Cô nhấn mạnh trách nhiệm sử dụng tiếng nói và kinh nghiệm cá nhân để hỗ trợ phụ nữ phát triển sự nghiệp, đóng góp cho cộng đồng.

“Tôi sẽ dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng để hỗ trợ phụ nữ thành công trong sự nghiệp, đóng góp cho cộng đồng. Với kinh nghiệm về y tế và bất động sản, tôi tin sự giúp đỡ chân thành có thể tạo nên thay đổi lớn. Phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể thành công khi tin vào bản thân, không ngừng học hỏi và mạnh mẽ theo đuổi ước mơ”, Christine Chau chia sẻ.

Trước khi chuyển sang lĩnh vực bất động sản, Christine Chau có 26 năm làm việc trong ngành dược. Hành trình chuyển đổi nghề nghiệp sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực y tế cũng là câu chuyện được cô đề cập khi nói về khả năng học hỏi và bắt đầu lại của phụ nữ.

Các vị trí Á hậu tại Bảng B lần lượt thuộc về Tiffany Le (SBD 188, Camarillo, California), Linh Tran (SBD 199, San Francisco, California) và Cuc Dana Huynh (SBD 219, Hayward, California).

Nhà sáng lập - Hoa hậu Đặng Gia Bena phát biểu.

Sân chơi kết nối nữ doanh nhân Việt tại Mỹ

Miss Business World 2026 là mùa giải đầu tiên được tổ chức tại Mỹ, do Topstar Entertainment USA phối hợp cùng Starworld Entertainment thực hiện. Cuộc thi do Hoa hậu Đặng Gia Bena sáng lập, hướng tới đối tượng nữ doanh nhân Việt sinh sống và làm việc tại Mỹ.

Ban giám khảoMiss Business World 2026.

Hoa hậu Jennifer Phạm

Ban giám khảo cuộc thi do Hoa hậu Jennifer Phạm làm Trưởng ban, Hoa hậu, CFO Bạch Mai làm Phó Trưởng ban. Các thành viên còn lại gồm Hoa hậu An Võ, Hoa hậu Nguyễn Mỹ Linh, Hoa hậu Đại sứ Nhân ái Quốc tế Hoàng Thị Nụ, Dr. Michael M. Đào, cựu Thị trưởng Fountain Valley Ted Bùi và Hoa hậu Nhân ái – Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 Nguyễn Thị Hồng Lan.

Bên cạnh các danh hiệu chính, cuộc thi còn trao nhiều giải thưởng chuyên đề. Ở Bảng A, Tuyết Nguyễn nhận danh hiệu Hoa hậu Nhân ái (Miss Humanity), Thảo Lê được trao Hoa hậu Trí tuệ (Miss Intelligence). Tại Bảng B, Helen Nguyen nhận danh hiệu Hoa hậu Nhân ái (Mrs Humanity), Hồng Hạnh Nguyễn giành Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu (Mrs Global Ambassador) và Hồng Phấn được trao Hoa hậu Toàn năng (Mrs All-Round Excellence).

Các giải phụ khác gồm Người đẹp Dạ hội, Người đẹp Thân thiện và Người đẹp Khả ái.

Với sự kết hợp giữa hoạt động tôn vinh nữ doanh nhân và chương trình biểu diễn nghệ thuật, Miss Business World 2026 khép lại mùa đầu tiên tại Mỹ, đồng thời mở ra nhiệm kỳ cho những gương mặt được vinh danh.