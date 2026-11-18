Theo nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã ck: SBT) ngày 16/11/2026, doanh nghiệp dự kiến phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 1.000 tỷ đồng, chia thành hai đợt.

Trong đó, đợt 1 dự kiến phát hành tối đa 600 tỷ đồng, mã trái phiếu SBTC12701; đợt 2 tối đa 400 tỷ đồng, mã SBTC12702. Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Lãi suất cố định áp dụng cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 11,8%/năm. Từ các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,3%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần, trong khi gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đáo hạn.

Đáng chú ý, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được SBT sử dụng để cơ cấu lại nợ. Cụ thể, 600 tỷ đồng từ đợt 1 dùng để thanh toán nợ gốc vay ngân hàng trong nước; 400 tỷ đồng từ đợt 2 dùng để thanh toán nợ gốc vay hợp vốn.

Theo kế hoạch, đợt phát hành đầu tiên dự kiến được triển khai trong quý I và II/2027, đợt thứ hai trong quý II, III/2027.

Về bức tranh tài chính, tính trong quý I niên độ 2026 - 2027 (tính từ 1/7/2026 - 30/9/2026), doanh thu thuần của SBT đạt 7.616 tỷ đồng, tăng gần 42% so với cùng kỳ.

Ảnh: SBT

Trong khi đó, lợi nhuận gộp 475,4 tỷ đồng, giảm so với con số 499,4 tỷ đồng ở cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn và chi phí lãi vay tăng nhanh là những yếu tố gây sức ép lên hiệu quả kinh doanh, dù doanh thu tài chính tăng đáng kể.

Kết quả là, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 154,9 tỷ đồng, giảm 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái.