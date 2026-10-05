Thành Thành Công Biên Hòa (SBT) đặt mục tiêu thu 28.000 tỷ đồng, ồ ạt thoái vốn mảng ngoài ngành

Lợi nhuận đi lên và kế hoạch kinh doanh tỷ đô

Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (mã chứng khoán: SBT) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 2026. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 02/11/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Tại kỳ họp này, ban lãnh đạo sẽ trình cổ đông xem xét 13 tờ trình quan trọng liên quan đến kết quả tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch hoạt động cho năm tài chính tiếp theo cùng các vấn đề về nhân sự, thù lao và quy chế quản trị.

Nhìn lại niên độ 2025 2026, doanh nghiệp nông nghiệp này ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 26.733 tỷ đồng, vượt 1% so với chỉ tiêu đã đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 911 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức tăng trưởng 1,43% so với niên độ trước, đạt hơn 846 tỷ đồng.

Đi sâu vào cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh đường truyền thống vẫn đóng vai trò chủ lực khi mang về khoảng 81% tổng doanh thu. Các ngành hàng khác tiếp tục được mở rộng quy mô, tiêu biểu là mảng gạo ghi nhận doanh thu hơn 2.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 10%. Nhóm sản phẩm giá trị gia tăng như dịch vụ nông nghiệp, cây ăn quả, thực phẩm và đồ uống đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% tổng doanh thu. Dựa trên nền tảng tài chính này, Hội đồng quản trị đề xuất phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%.

Bước sang niên độ 2026 2027, Thành Thành Công Biên Hòa đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 28.000 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm trước. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được ấn định ở mức 956 tỷ đồng, tăng 0,5%. Ban điều hành xác định trọng tâm hoạt động trong năm mới là tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa chuỗi giá trị và mở rộng các ngành hàng nông nghiệp thực phẩm.

Kiện toàn bộ máy quản trị và làm sạch danh mục đầu tư

Cùng với các chỉ tiêu tài chính, đại hội lần này sẽ xem xét bầu bổ sung hai thành viên độc lập vào Hội đồng quản trị, nâng tổng số thành viên lên tám người. Việc gia tăng số lượng thành viên độc lập được thực hiện để bổ sung nguồn lực chuyên môn, nâng cao tính khách quan trong quá trình ra quyết định và giám sát rủi ro của doanh nghiệp. Các quy chế nội bộ về quản trị công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị cũng được trình sửa đổi để tiệm cận các chuẩn mực quản trị tốt trên thị trường.

Cơ cấu cổ đông của công ty ghi nhận nhiều sự thay đổi lớn. Ở nhóm cổ đông tổ chức nước ngoài, Brilliant Solutions INC hiện sở hữu 5,30% và Legendary Venture Fund 1 nắm giữ 15,67% cổ phiếu có quyền biểu quyết. Tại nhóm cổ đông nội bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặng Huỳnh Ức My đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 11 triệu cổ phiếu SBT từ bà Huỳnh Bích Ngọc. Tổng Giám đốc Thái Văn Chuyện cũng đăng ký mua vào 15,5 triệu cổ phiếu, trong khi các thành viên ban điều hành khác đã mua tổng cộng 1 triệu đơn vị. Việc gia tăng sở hữu của dàn lãnh đạo cấp cao cho thấy sự gắn bó trực tiếp với định hướng phát triển dài hạn của tổ chức.

Trên phương diện đầu tư tài chính, doanh nghiệp đã hoàn tất việc thoái vốn tại hàng loạt tổ chức bao gồm Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Định và Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân. Thêm vào đó, công ty cũng giảm đáng kể tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh cùng Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.

Quá trình cơ cấu lại danh mục đầu tư bằng cách bán đi các tài sản không thuộc lĩnh vực kinh doanh cốt lõi giúp công ty thu hồi dòng tiền. Nguồn lực này sẽ được tập trung phân bổ lại cho các lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển nông nghiệp xuyên suốt, chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới hướng đến các mục tiêu chiến lược cho giai đoạn 2030 2031.