Thanh Sơn xây dựng thương hiệu nông sản thế mạnh

Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn Võ Văn Trung (bìa phải) trực tiếp tham gia các video giới thiệu đặc sản, nông sản thế mạnh của địa phương trên nền tảng số.

Nhằm quảng bá nông sản, đặc sản thế mạnh và thu hút doanh nghiệp đầu tư, xây dựng chuỗi liên kết từ vùng trồng đến chế biến, tiêu thụ, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn Võ Văn Trung trực tiếp tham gia các video giới thiệu nông sản địa phương trên nền tảng số.

Hình thành lớp nông dân có tư duy mới

Là xã vùng sâu, vùng xa nhưng nhiều nông dân ở Thanh Sơn đã đầu tư sản xuất quy mô lớn, tiên phong ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào canh tác.

Ông Võ Văn Tùng trồng 30ha sầu riêng, trong đó có các giống đặc sản monthong, musang king đã cho thu hoạch, năng suất cao, chất lượng trái ngon. Với diện tích lớn, ông Tùng sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc, bón phân. Thiết bị hiện đại giúp giảm công lao động, tiết kiệm vật tư, chi phí nhân công, đồng thời kịp thời kiểm soát sâu bệnh, bảo đảm cây trồng sinh trưởng tốt.

Do nhiều khu vực có đất pha cát, thoát nước chậm, ông Tùng đào mương dọc hai bên hàng cây để hạn chế ngập úng, giúp đất thông thoáng. Ông còn áp dụng kỹ thuật khống chế chiều cao cây sầu riêng khoảng 6m bằng cách ngắt ngọn, giúp thuận tiện chăm sóc, tập trung dinh dưỡng nuôi lá và trái.

Theo Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn VÕ VĂN TRUNG, bên cạnh hỗ trợ nông dân xây dựng mã vùng trồng, ứng dụng khoa học - kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng, địa phương còn đồng hành xây dựng thương hiệu nông sản, đặc sản. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, ông trực tiếp đến nhà vườn, các địa điểm đẹp để quay video giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường, góp phần đưa nông sản thế mạnh của Thanh Sơn đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Ông Tùng cho biết: Địa phương có nhiều vườn sầu riêng, chuối quy mô lớn nên nông dân quan tâm ứng dụng khoa học - kỹ thuật. Nhiều nhà vườn có kinh nghiệm xử lý cho sầu riêng ra hoa, đậu trái sớm, bán được giá cao. Trong đó, kỹ thuật phủ bạt dưới gốc vào thời điểm giao giữa mùa mưa và mùa khô giúp cây ra hoa, đậu trái sớm hơn từ 1-2 tháng so với chính vụ. Nông dân cũng chú trọng sản xuất an toàn, xây dựng mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu, tạo đầu ra bền vững.

Ông Phạm Văn Quý, nông dân trồng chuối tại xã Thanh Sơn chia sẻ: Giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật liên tục tăng, trong khi các thị trường nhập khẩu trái cây tươi, kể cả Trung Quốc, ngày càng khắt khe về chất lượng, độ an toàn. Trước yêu cầu đó, ông chuyển sang canh tác theo hướng hữu cơ, tận dụng phân chuồng và chuối dạt tại địa phương để sản xuất phân bón chăm sóc cây trồng. Ông còn trồng rải vụ, chia thành nhiều đợt thu hoạch trong năm nhằm hạn chế rủi ro rộ mùa, rớt giá.

Chuẩn bị vùng nguyên liệu, đón nhà đầu tư

Khu vực giáp sông La Ngà đất đai giàu phù sa, thích hợp trồng lúa nước và cây ăn trái. Diện tích lúa tập trung lớn nhất của xã là cánh đồng Bàu Kiên với hơn 73ha. Để nâng cao giá trị nông sản, nông dân tại đây đã chuyển sang mô hình sản xuất lúa sạch.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bàu Kiên cho biết: Hợp tác xã liên kết với Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm (Thành phố Hồ Chí Minh) sản xuất lúa theo quy trình hữu cơ. Xã viên được mua phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học bảo đảm chất lượng với giá tốt; được hỗ trợ vật tư theo hình thức gối đầu, thanh toán sau khi thu hoạch, bán lúa. Cán bộ kỹ thuật của công ty trực tiếp hướng dẫn quy trình sản xuất sạch, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lúa. Từ diện tích thử nghiệm ban đầu 1ha, mô hình đã được xã viên tích cực đăng ký tham gia, mở rộng lên 30ha.

Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn Võ Văn Trung cho hay: Địa phương có những vùng trồng thuần một loại cây như: lúa, sầu riêng, chuối với quy mô từ 50-70ha. Xã định hướng phát triển các vùng chuyên canh, tiến tới quy hoạch vùng trồng tập trung, tạo thuận lợi xây dựng chuỗi liên kết bền vững, nâng cao sản lượng và giá trị nông sản.

Là xã thuần nông, Thanh Sơn xác định nông nghiệp là trọng tâm phát triển. UBND xã quan tâm hỗ trợ nông dân xây dựng mã vùng trồng đối với các cây chủ lực, trong đó cánh đồng lúa Bàu Kiên rộng hơn 73ha được định hướng sản xuất lúa sạch. Thời gian tới, xã sẽ hỗ trợ Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bàu Kiên xây dựng sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) lúa sạch Bàu Kiên. Địa phương cũng tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ nông dân xây dựng vùng nông nghiệp sạch, ứng dụng phương pháp canh tác an toàn.

Theo ông Trung, hiệu quả về năng suất, chất lượng từ việc áp dụng công nghệ, kỹ thuật mới là cơ sở để từng bước thay đổi tập quán sản xuất truyền thống, hướng đến nông nghiệp an toàn, bền vững.