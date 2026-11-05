Thanh Sơn dành lời khen cho Đoàn Thiên Ân

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, diễn viên Thanh Sơn đã có những chia sẻ đáng chú ý về Đoàn Thiên Ân sau khi cả hai liên tiếp đồng hành trong hai dự án điện ảnh. Nam diễn viên đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, sự cầu thị và mong muốn tiến bộ của bạn diễn. Dù xuất phát điểm là một diễn viên tay ngang, Thiên Ân luôn có ý thức hoàn thành tốt vai trò của mình và không ngừng tìm cách làm tốt hơn trong từng dự án. Những nhận xét này phần nào cho thấy sự ghi nhận của một diễn viên có nhiều kinh nghiệm dành cho hành trình theo đuổi nghệ thuật của nàng hậu.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, Thanh Sơn đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và được khán giả truyền hình yêu mến. Tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, anh từng bước khẳng định khả năng qua những bộ phim như Đừng Bắt Em Phải Quên, 11 Tháng 5 Ngày, Đấu Trí và Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Lối diễn tự nhiên, khả năng thể hiện tâm lý nhân vật cùng sự linh hoạt trong từng dạng vai giúp nam diễn viên xây dựng được chỗ đứng riêng. Những năm gần đây, Thanh Sơn cũng tích cực mở rộng hoạt động sang điện ảnh, góp mặt trong Yêu Nhầm Bạn Thân, Tử Chiến Trên Không, Hẹn Em Ngày Nhật Thực và Án Mạng Karaoke. Bên cạnh sự nghiệp, anh khá kín tiếng về đời tư, chủ yếu chia sẻ những câu chuyện xoay quanh công việc và các dự án nghệ thuật.

Thanh Sơn dành lời khen cho tinh thần làm nghề nghiêm túc của Đoàn Thiên Ân.

Trong khi đó, hành trình của Đoàn Thiên Ân có xuất phát điểm hoàn toàn khác. Đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, người đẹp sinh năm 2000 từng bước thử sức ở nhiều lĩnh vực trước khi xác định điện ảnh là con đường muốn theo đuổi lâu dài. Cô chạm ngõ màn ảnh rộng với Công Tử Bạc Liêu, sau đó đảm nhận vai nữ chính Thúy Vân trong Nụ Hôn Bạc Tỷ. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 211 tỷ đồng, mang đến cho Thiên Ân cơ hội được khán giả chú ý nhiều hơn với vai trò diễn viên. Tuy nhiên, thành công thương mại không đồng nghĩa hành trình diễn xuất của cô đã hoàn thiện. Người đẹp vẫn đối diện với những ý kiến trái chiều và áp lực phải chứng minh năng lực qua từng vai diễn.

Đằng sau hình ảnh một hoa hậu tự tin trước công chúng, Thiên Ân cũng từng trải qua những biến cố cá nhân. Mất mẹ từ năm 17 tuổi, cô sớm phải đối diện với nhiều khó khăn và học cách tự lập. Những trải nghiệm này phần nào góp phần tạo nên sự trưởng thành của người đẹp trong cuộc sống. Trên con đường nghệ thuật, cô lựa chọn tiếp tục học hỏi, trau dồi kỹ năng và chấp nhận thử sức với những dạng nhân vật có tâm lý phức tạp.

Mối duyên hợp tác giữa Thanh Sơn và Đoàn Thiên Ân được nối dài qua hai bộ phim có màu sắc hoàn toàn khác biệt. Trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực, Thiên Ân đảm nhận vai Ân, cô gái Công giáo đứng trước những lựa chọn khó khăn trong tình yêu, còn Thanh Sơn hóa thân thành bác sĩ Hải, người được gia đình cô kỳ vọng trở thành bạn đời. Đến Án Mạng Karaoke, cả hai tiếp tục tái hợp với hình tượng mới. Thiên Ân vào vai nữ phóng viên Tâm tham gia tìm kiếm sự thật sau một vụ án mạng, trong khi Thanh Sơn đảm nhận nhân vật Trực, người nằm trong mạng lưới nghi vấn của câu chuyện.

Cả hai liên tiếp góp mặt trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực và Án Mạng Karaoke.

Đặc biệt, vai diễn Tâm đặt ra thử thách mới cho Thiên Ân khi nhân vật có nhiều lời thoại dài, đòi hỏi khả năng phân tích và lập luận để lần theo manh mối. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô chịu áp lực trong quá trình ghi hình nhưng xem đây là cơ hội để làm mới bản thân. Với Thanh Sơn, việc tiếp tục làm việc cùng một bạn diễn trong hai dự án liên tiếp cũng mang đến những trải nghiệm đáng chú ý.

Lời khen của Thanh Sơn vì thế không chỉ là sự ghi nhận dành cho một người đồng nghiệp mà còn cho thấy những nỗ lực của Đoàn Thiên Ân trong quá trình theo đuổi diễn xuất. Dù vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện, sự nghiêm túc và tinh thần cầu tiến sẽ là nền tảng quan trọng để nàng hậu tiếp tục thử sức, tìm kiếm những vai diễn có chiều sâu và từng bước khẳng định vị trí trong điện ảnh Việt.