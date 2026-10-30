Thanh Sơn đã dũng cảm đưa ra lựa chọn ở tuổi 35

Chia sẻ phía sau hậu trường Án Mạng Karaoke mới đây, Thanh Sơn cho biết anh luôn mong muốn tìm kiếm những màu sắc mới trong các vai diễn. Ngay từ khâu lựa chọn kịch bản, nam diễn viên thường hướng đến những câu chuyện mang lại cơ hội thể hiện những nét diễn khác biệt, những khía cạnh mà trước đây bản thân chưa có dịp thử sức. Với Thanh Sơn, nhân vật trong bộ phim lần này đã giúp anh thực hiện được mong muốn đó. Đây cũng là lựa chọn đáng chú ý của nam diễn viên khi bước sang tuổi 35, thời điểm sự nghiệp điện ảnh đang có những chuyển biến tích cực.

Trong Án Mạng Karaoke, Thanh Sơn đảm nhận vai Trực, nhân vật gắn với câu chuyện mang màu sắc bí ẩn và tâm lý phức tạp. Bộ phim khởi chiếu từ ngày 30/10/2026, mở ra cơ hội để nam diễn viên thử nghiệm hình ảnh khác biệt so với những vai diễn tình cảm từng làm nên tên tuổi. Sau nhiều năm được khán giả nhớ đến với hình tượng thư sinh, điềm đạm, việc chủ động tìm kiếm những nhân vật có chiều sâu và nhiều thử thách cho thấy Thanh Sơn không muốn bị đóng khung trong một kiểu vai diễn.

Thanh Sơn tìm kiếm màu sắc diễn xuất mới ở tuổi 35. Ảnh: FBNV

Thực tế, Thanh Sơn từng là một trong những gương mặt quen thuộc của phim truyền hình giờ vàng VTV. Anh ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Cả Một Đời Ân Oán, Tình Yêu Và Tham Vọng, 11 Tháng 5 Ngày và Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Đặc biệt, vai Đăng trong 11 Tháng 5 Ngày trở thành bước ngoặt quan trọng, giúp nam diễn viên nhận giải Cánh Diều Vàng 2021 ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình.

Tuy nhiên, hành trình nghệ thuật của Thanh Sơn không chỉ dừng lại ở màn ảnh nhỏ. Từ vai Long trong Mùi Cỏ Cháy (2012), anh từng bước trở lại với điện ảnh qua Yêu Nhầm Bạn Thân (2025), trước khi có bước tiến đáng kể với Tử Chiến Trên Không. Đảm nhận nhân vật Bình, Thanh Sơn rũ bỏ hình ảnh thư sinh quen thuộc để hóa thân thành một cảnh vệ hàng không mạnh mẽ, đối diện với những tình huống căng thẳng. Bộ phim đạt doanh thu hơn 250 tỷ đồng, đồng thời mang về cho anh giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Điện ảnh tại Ngôi Sao Xanh 2025.

Năm 2026, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực với vai Hải. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 118 tỷ đồng, góp phần đưa Thanh Sơn đến gần hơn với nhóm diễn viên có nhiều dự án điện ảnh trăm tỷ. Từ một gương mặt quen thuộc của phim truyền hình, anh đang từng bước khẳng định vị trí trên màn ảnh rộng bằng những lựa chọn đa dạng hơn về thể loại và nhân vật.

Thanh Sơn thử sức với vai diễn nhiều bí ẩn trong Án Mạng Karaoke.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống cá nhân của Thanh Sơn cũng trải qua những thay đổi đáng kể. Nam diễn viên kết hôn ở tuổi 25 và xác nhận ly hôn vào năm 2020. Sau đổ vỡ, anh giữ thái độ văn minh với vợ cũ, cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con gái. Vốn kín tiếng, Thanh Sơn hiếm khi đưa chuyện riêng tư trở thành tâm điểm chú ý, thay vào đó tập trung vào công việc và những dự án nghệ thuật.

Từ một diễn viên truyền hình quen mặt đến gương mặt liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh có doanh thu hàng trăm tỷ đồng, Thanh Sơn đang có nhiều cơ hội để mở rộng giới hạn nghề nghiệp. Ở tuổi 35, lựa chọn của nam diễn viên không đơn thuần là bước sang một lĩnh vực mới, mà còn là tiếp tục thử thách chính mình, tìm kiếm những vai diễn khác biệt và chứng minh khả năng biến hóa qua từng tác phẩm.