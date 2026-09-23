Thanh Sơn, Bảo Thanh trở lại với sân khấu kịch

Dự án còn quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên được khán giả yêu mến như: Lương Thu Trang, Thu Quỳnh, Lý Chí Huy… cùng sự tham gia của nữ đạo diễn người Pháp Anne Bouvier.

Vở diễn đang trong quá trình dàn dựng, hoàn thiện, được kỳ vọng mang đến góc tiếp cận mới cho sân khấu năm 2026.

Các nghệ sĩ đang trong quá trình tập luyện

Trên fanpage Facebook, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên từ quá trình tập luyện. Dù chưa chính thức ra mắt, dự án đã nhận được sự quan tâm khi giới thiệu hành trình đưa tác phẩm từ sàn tập đến sân khấu.

Các nghệ sĩ đang từng bước thử nghiệm lời thoại, điều chỉnh ánh mắt, cử chỉ, nhịp điệu và cách nhập vai, hướng tới một cách thể hiện phù hợp với tinh thần của vở diễn.

Gần bốn thập kỷ sau khi Lưu Quang Vũ sáng tác, Hồn Trương Ba, da hàng thịt vẫn đặt ra những câu hỏi day dứt về bản ngã, tự do và ý nghĩa của sự sống.

Câu chuyện về một con người phải sống trong thân xác của kẻ khác không dừng lại ở sự giằng co giữa hồn và xác, mà mở rộng thành suy tư về căn tính, khát vọng được sống là chính mình và nguy cơ đánh mất bản thân trước những áp đặt của hoàn cảnh.

Lần này, tác phẩm được đạo diễn Anne Bouvier tiếp cận từ góc nhìn sân khấu đương đại Pháp. Sự kết hợp giữa câu chuyện dân gian, tư tưởng của Lưu Quang Vũ và ngôn ngữ biểu đạt mới mở ra cuộc đối thoại giữa di sản sân khấu Việt Nam với những cách nhìn nghệ thuật quốc tế.

Qua đó, một câu chuyện quen thuộc có thể tiếp tục gợi ra những vấn đề gần gũi với con người hôm nay.

Nữ đạo diễn Anne Bouvier đánh giá cao tinh thần ham học hỏi và sự chăm chỉ luyện tập của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam

Chia sẻ về tác phẩm, đạo diễn Anne Bouvier đánh giá Hồn Trương Ba, da hàng thịt là một sáng tác xuất chúng, đề cập đến những vấn đề có tính phổ quát như sự sống, cái chết, tình yêu và lòng kiên nhẫn. Theo bà, chính chiều sâu triết lý nhân sinh cùng những đặc trưng văn hóa Việt Nam đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho vở kịch.

Nữ đạo diễn cũng bày tỏ sự quan tâm đến các yếu tố tâm linh, quan niệm về sự sống lạc quan và cách người Việt tiễn đưa người đã khuất. Những giá trị văn hóa ấy trở thành chất liệu để bà khám phá, đồng thời tìm kiếm sự kết nối với ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Anne Bouvier dành sự ghi nhận cho tinh thần ham học hỏi, thái độ chăm chỉ và sự nghiêm túc trong quá trình làm việc của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Đây là cơ sở để ê-kíp cùng trao đổi, thử nghiệm và hoàn thiện cách thể hiện cho tác phẩm vốn đã in đậm dấu ấn trong đời sống sân khấu Việt Nam.

Với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và đạo diễn đến từ Pháp, dự án kỳ vọng mở ra hướng tiếp cận mới đối với tác phẩm kinh điển của Lưu Quang Vũ.