Thành Sen siết quản lý, ngăn ngừa xâm hại cây xanh đô thị

Hiện trạng 2 cây xanh trước cửa hàng thời trang Savani, số 23 đường Phan Đình Phùng sau khi bị cắt bỏ.

Xâm hại cây xanh, bị phạt 20 triệu đồng

Mới đây, chị H.N.A trú ở phường Thành Sen đã có hành vi tự ý cắt bỏ toàn bộ cành nhỏ và phần ngọn của 2 cây xanh được trồng trên vỉa hè tại cửa hàng thời trang Savani, số 23 đường Phan Đình Phùng. Hành vi của người này đã bị Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thành Sen phát hiện và tiến hành lập biên bản.

Theo quy định, hành vi trên được xác định vi phạm quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 50 Nghị định số 339/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản. UBND phường Thành Sen đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.N.A số tiền 20 triệu đồng do có hành vi xâm hại cây xanh đô thị.

Mức xử phạt được cho là nghiêm khắc đối với hành vi cụ thể về tự ý xâm phạm, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây xanh đô thị, gây mất mỹ quan, kiến trúc cảnh quan trên tuyến đường trục chính.

Cả 2 cây xanh đều bị xâm phạm nghiêm trọng.

Theo UBND phường Thành Sen, toàn phường hiện có khoảng 30.000 cây xanh bóng mát được trồng ở các tuyến đường đô thị. Đây là hệ thống cây xanh có vai trò quan trọng trong điều hòa không khí, tạo bóng mát, cải thiện cảnh quan và góp phần hình thành diện mạo đô thị xanh. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa và sự gia tăng các hoạt động kinh doanh, sinh hoạt trên các tuyến phố, tình trạng cây xanh bị tác động không đúng quy định vẫn xảy ra. Một số trường hợp cho rằng tán cây che khuất biển hiệu, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nên tự ý cắt tỉa; có nơi người dân đẽo vỏ, đóng đinh, treo vật dụng hoặc xả rác vào gốc cây…

Những hành vi tưởng như nhỏ này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, khả năng sinh trưởng của cây, thậm chí làm cây suy yếu, chết hoặc mất dáng, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Quan trọng hơn, đó còn là câu chuyện về nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với tài sản công cộng.

Thực tế cho thấy, nhiều người dân vẫn chưa nhận thức rõ ranh giới giữa quyền sử dụng không gian trước nhà, trước cơ sở kinh doanh với trách nhiệm giữ gìn không gian chung. Mọi hành vi tác động đến cây xanh công cộng đều cần được thực hiện theo quy định và có sự quản lý của cơ quan chức năng.

Nâng cao công tác quản lý, lan toả ý thức chăm sóc cây xanh

Lực lượng quản lý đô thị phường Thành Sen phối hợp tuyên truyền ý thức bảo vệ cây xanh cho bà con nhân dân.

Những năm qua, phường Thành Sen chú trọng phát triển hệ thống cây xanh với mục tiêu xây dựng đô thị trung tâm “xanh - sạch - đẹp, hiện đại, văn minh”. Hằng năm, địa phương triển khai nhiều giải pháp phát triển hệ thống cây xanh đô thị như: tổ chức lễ ra quân phát động Tết trồng cây; xây dựng kế hoạch trồng mới, trồng bổ sung và huy động nguồn lực xã hội hóa công tác trồng, chăm sóc cây xanh.

Đặc biệt, thời gian qua, tỉnh, phường Thành Sen đã dành nguồn lực xứng đáng để đầu tư nâng cấp hạ tầng đồng bộ một số tuyến giao thông trục chính cho đô thị trung tâm. Qua đó, cảnh quan, hệ thống cây xanh được chỉnh trang, cải tạo theo quy hoạch, tạo diện mạo khang trang, văn minh.

Phường Thành Sen phối hợp với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh cắt tỉa 733 cây xanh, vừa tạo cảnh quan đô thị, vừa đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Chính điều này cũng đặt ra những áp lực cho công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Thiện - Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thành Sen cho biết: “Tốc độ phát triển đô thị ngày càng nhanh, hệ thống cây xanh trên các tuyến phố, khu dân cư ngày càng được mở rộng nên công tác quản lý, chăm sóc cũng phải được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ hơn. Thực hiện chỉ đạo của UBND phường, trung tâm với các cơ quan, đơn vị chuyên môn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng của các loại cây, có kế hoạch bảo vệ, chăm sóc phù hợp. Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ dân phố, từng bước đưa trách nhiệm giữ gìn không gian xanh trở thành việc làm thường xuyên trong cộng đồng”.

Tại tổ dân phố 6, nơi có nhiều tuyến đường chính như Phan Đình Phùng, Lý Tự Trọng, Nguyễn Công Trứ…, công tác tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ cây xanh đang được gắn với hoạt động của tổ dân phố, các đoàn thể và Ban Công tác mặt trận.

Công tác cắt tỉa cây xanh phải được thực hiện đảm bảo kế hoạch, quy định.

Bà Cáp Thị Hương - Trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố 6, phường Thành Sen cho biết: “Tổ dân phố có nhiều tuyến đường chính như: Phan Đình Phùng, Lý Tự Trọng, Nguyễn Công Trứ… Qua nắm bắt tình trạng một số hộ dân tự ý xâm phạm cây xanh đô thị, tổ dân phố đang phối hợp với cơ quan chuyên môn tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con cùng giữ gìn, chăm sóc cây xanh; theo dõi sinh trưởng, chăm sóc cây phát triển tốt hơn.

Đặc biệt, tổ dân phố cũng khuyến cáo bà con không tự ý cắt tỉa, chặt cành khi chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các đoàn thể, tổ chức hội các đợt chăm sóc cây xanh, kiểm tra, phát hiện sớm những hành vi ảnh hưởng đến cây xanh như: xả rác vào gốc, tự ý đẽo vỏ, xâm hại cây... nhằm tạo kỷ cương trên địa bàn”.

Các đơn vị chức năng di dời cây xanh phục vụ dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1, qua địa bàn phường Thành Sen.

Trong quá trình Thành Sen đẩy nhanh chỉnh trang, phát triển đô thị theo hướng hiện đại, hệ thống cây xanh vì thế cần được nhìn nhận như một hạ tầng thiết yếu của đô thị. Theo UBND phường Thành Sen, cùng với việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc cây xanh hiện có, công tác cắt tỉa, tạo tán, đảm bảo an toàn cây xanh cũng được địa phương quan tâm thực hiện.

Đến thời điểm này, phường Thành Sen đã phối hợp với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh thực hiện cắt tỉa 733 cây xanh trên các tuyến đường như: Phan Đình Phùng, Hải Thượng Lãn Ông, Hàm Nghi, Nguyễn Du, Xuân Diệu, Phan Đình Giót, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Biểu...

Ngoài ra, các đơn vị cũng tổ chức di dời cây xanh phục vụ các dự án nhằm vừa đảm bảo tiến độ thi công, vừa hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh hiện hữu, góp phần bảo vệ cảnh quan và tạo sự đồng bộ trong quá trình chỉnh trang đô thị.

Điều 50 Nghị định 339/2026/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi sau đây: a) Tự ý chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi chưa được cấp phép; b) Xâm hại cây xanh sử dụng công cộng.