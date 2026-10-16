Thành quả tăng trưởng phải tạo điều kiện để mỗi người dân phát triển bản thân và đóng góp cho đất nước

Chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, tiếp nối các quyết sách từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV, Hội nghị Trung ương 4 tập trung củng cố những điều kiện mang tính quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Phạm Thắng

Các quyết sách của Trung ương đòi hỏi đổi mới tư duy, đổi mới đồng bộ công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Chủ trương đúng phải trở thành năng lực phát triển thực chất, được kiểm chứng qua hiệu quả hoạt động của bộ máy của hệ thống chính trị, tạo sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống Nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng ta chịu trách nhiệm trước Nhân dân về quyết sách và kết quả lãnh đạo của mình. Quán triệt nghị quyết đòi hỏi mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên nghiêm túc xem xét: vì sao chủ trương đúng nhưng công việc vẫn chậm, nguồn lực chưa được phát huy, trách nhiệm chưa được thực hiện đầy đủ? Phải xác định nguyên nhân để sửa từ cách lãnh đạo, chất lượng tham mưu đến bố trí cán bộ, tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được kiểm nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và chăm lo nâng cao đời sống Nhân dân.

Với tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 yêu cầu cần tập trung thực hiện tốt.

Thứ nhất, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Khi công việc trì trệ hoặc không phát triển, phải xem xét chất lượng tổ chức đảng, cách lãnh đạo và cán bộ phụ trách. Đánh giá tổ chức đảng phải căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ trách nhiệm lãnh đạo đối với những yếu kém chưa được khắc phục.

Kiểm điểm phải chỉ rõ việc chưa làm được, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục. Người đứng đầu phải chủ động nhận trách nhiệm, tiếp thu góp ý và sửa chữa; không để kiểm điểm năm sau vẫn lặp lại hạn chế của năm trước. Cùng với đó, đổi mới phương thức lãnh đạo bắt đầu từ việc cấp ủy lựa chọn đúng vấn đề cần quyết định và tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Phạm Thắng

Đối với nhiệm vụ tổng kết lịch sử lãnh đạo của Đảng, tổng kết thực hiện Cương lĩnh và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, các cấp ủy cần đóng góp từ thực tiễn lãnh đạo theo đề cương, hướng dẫn của Trung ương. Kết quả tổng kết phải bổ sung nhận thức lý luận, cung cấp luận cứ chuẩn bị Đại hội XV của Đảng và định hướng phát triển đất nước.

Thứ hai, xây dựng, bố trí và phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, mỗi cấp ủy phải rà soát đội ngũ theo yêu cầu nhiệm vụ; gắn tạo nguồn, đào tạo với đánh giá, sử dụng và sàng lọc cán bộ. Đánh giá phải thường xuyên, coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và đóng góp thực chất, có xét điều kiện, độ khó của nhiệm vụ. Kết quả đánh giá phải được sử dụng kịp thời để giao việc, bồi dưỡng hoặc bố trí lại cán bộ. Người đánh giá, giới thiệu, bố trí cán bộ phải chịu trách nhiệm về nhận xét, đề xuất của mình. Kiên quyết ngăn chặn chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm và can thiệp trái quy định vào công tác cán bộ.

Cán bộ cấp chiến lược phải được đánh giá qua khả năng xử lý vấn đề lớn của ngành, địa phương trong tổng thể phát triển đất nước. Chuẩn bị đội ngũ kế cận cần gắn với giao việc khó để rèn luyện, kiểm nghiệm năng lực; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số và cán bộ khoa học, kỹ thuật, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng.

Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chất lượng cán bộ cấp xã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện nghị quyết và lòng tin của người dân. Vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, cấp tỉnh phải nắm công việc, năng lực đội ngũ từng địa bàn để bố trí, đào tạo và hỗ trợ chuyên môn. Cấp xã phải chủ động nâng cao năng lực, giải quyết công việc thuộc trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Phạm Thắng

Bên cạnh đó, triển khai Chiến lược nhân tài phải xuất phát từ nhiệm vụ phát triển của ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Lấy phát triển nhân tài trong nước làm nền tảng, mở rộng hợp tác với trí thức Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế

Phát huy vai trò của Nhân dân trong thực hiện nghị quyết

Thứ ba, thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, các cấp ủy phải rà soát các nghị quyết trong tổng thể chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, làm rõ nội dung hỗ trợ nhau, xử lý chồng chéo, thiếu thống nhất và nhiệm vụ còn bỏ sót. Chương trình hành động cần tập trung vào nhiệm vụ có tác động lớn, xác định cơ quan chủ trì, phối hợp, thẩm quyền, thời hạn, nguồn lực và kết quả cần đạt.

Đồng thời, cần chủ động nhận diện sự thay đổi của điểm nghẽn trong quá trình phát triển. Khi vướng mắc về thể chế, cơ chế đã được tháo gỡ mà công việc vẫn chậm, phải xem lại năng lực thực hiện, sự phối hợp và trách nhiệm của cán bộ. Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và sự đồng bộ giữa các chính sách. Các cơ quan tham mưu của Đảng phối hợp hoàn thiện quy định theo chức năng.

“Cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phải tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và phát huy sức sáng tạo. Nếu qua mỗi cấp lại thêm điều kiện, thêm khâu xin ý kiến thì cơ hội phát triển sẽ bị thu hẹp. Với vấn đề mới cần thí điểm, phải có quyết định của cấp có thẩm quyền, xác định phạm vi, thời hạn, tiêu chí đánh giá và biện pháp kiểm soát rủi ro”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Phạm Thắng

Về thực hiện quy định về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, phải khuyến khích làm giàu chính đáng, tạo việc làm, đóng góp cho xã hội, gắn với giữ gìn tư cách đảng viên. Đảng viên làm kinh tế cần nêu gương tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Thứ tư, phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, những tháng cuối năm 2026 phải thể hiện kết quả quán triệt nghị quyết bằng chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Các bộ, ngành, địa phương rà soát từng mục tiêu, xác định nhiệm vụ còn chậm và nguyên nhân để giải quyết.

Cần đưa nguồn lực đã huy động vào sử dụng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với chất lượng, hiệu quả công trình; xử lý theo thẩm quyền các dự án tồn đọng, kéo dài, gây lãng phí. Phải tạo thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân mở rộng đầu tư, sản xuất, tạo việc làm.

Nhấn mạnh, mục tiêu năm 2027 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên đòi hỏi từng ngành, địa phương chuẩn bị phương án có căn cứ về nguồn lực và khả năng thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, kế hoạch phải chỉ ra tăng trưởng đến từ đâu, năng lực sản xuất nào được bổ sung, vướng mắc nào phải tháo gỡ và cơ quan nào chịu trách nhiệm.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Cùng với đó, dự toán ngân sách năm 2027 phải gắn với mục tiêu phát triển và khả năng cân đối lâu dài, thực hiện đúng phương án phân chia nguồn thu giữa Trung ương và địa phương. Mỗi khoản đầu tư phải tính hiệu quả sử dụng, chi phí vận hành và trách nhiệm quản lý, giữ nghiêm kỷ luật tài chính.

Trong mọi phương án phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, phải quan tâm việc làm, thu nhập, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, dịch vụ thiết yếu, nhất là của người dân vùng khó khăn. Thành quả tăng trưởng phải tạo điều kiện để mỗi người dân phát triển bản thân và đóng góp cho đất nước.

Thứ năm, giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của Nhân dân trong thực hiện nghị quyết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, kiểm tra, giám sát phải theo sát nhiệm vụ trọng tâm, phát hiện sớm nguy cơ chậm trễ, sai phạm để chấn chỉnh. Kết luận kiểm tra phải làm rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục khuyết điểm, vi phạm.

Thực hiện quy định mới về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng phải đúng thẩm quyền, quy trình, khách quan, công bằng. Khi xem xét trách nhiệm, phải đánh giá đầy đủ động cơ, cách thực hiện, thông tin và điều kiện thực tế tại thời điểm cán bộ ra quyết định. Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đổi mới để vụ lợi, bao che sai phạm; chấn chỉnh tình trạng né tránh nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Khi đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, các cấp ủy cần đối chiếu báo cáo với phản ánh của người dân, doanh nghiệp và thực tế ở cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy vai trò giám sát, phản biện, tập hợp kiến nghị.

Tuyên truyền phải giúp Nhân dân hiểu chính sách, biết quyền, trách nhiệm và có điều kiện tham gia thực hiện. Cơ quan chủ trì chính sách phải chủ động giải thích, tiếp nhận phản hồi, xử lý bất cập. Báo chí cần phản ánh trung thực kết quả, phát hiện cách làm tốt và khó khăn cần tháo gỡ; đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc.

Sau Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt; khẩn trương cụ thể hóa chương trình hành động. Mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, mỗi người đứng đầu phải cùng tập thể xác định những thay đổi cần thực hiện ngay. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở phải chủ động thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý vấn đề vượt thẩm quyền. Cơ quan Trung ương phải nêu gương về chất lượng tham mưu, hướng dẫn và giải quyết công việc, phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn trong thực hiện.

Nêu rõ, thời gian từ nay đến năm 2030 không còn nhiều, trong khi yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi sự chậm trễ do chủ quan đều có thể làm mất cơ hội của đất nước và Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Qua đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, mỗi đồng chí cần nêu cao trách nhiệm, cùng tập thể thực hiện có kết quả các quyết sách của Trung ương; tháo gỡ những cản trở phát triển, chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của Nhân dân. Công việc hôm nay phải góp phần hoàn thành mục tiêu trước mắt, đồng thời chuẩn bị con người, nguồn lực và điều kiện cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, mang tầm chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã truyền đạt sáu chuyên đề ngắn gọn, súc tích, làm rõ tinh thần cốt lõi và những điểm mới của nghị quyết.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện ngay việc hoàn thành học tập, quán triệt đến tận chi bộ, kiên quyết không để quán triệt hình thức. Các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương hoàn thành việc quán triệt, học tập, ban hành chương trình hành động trong tháng 10/2026. Cấp chi bộ hoàn thành việc học tập, quán triệt và ban hành chương trình hành động trong tháng 11/2026.

Chương trình hành động phải bám sát vào thực tiễn từng cơ quan, đơn vị và địa phương; phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Những việc đã rõ, những nội dung đưa vào vận hành được thì vận hành ngay, không chờ hướng dẫn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Người đứng đầu trực tiếp quán triệt, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả; kiểm tra, giám sát ngay từ khi triển khai; lấy kết quả thực hiện làm căn cứ để đánh giá tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong năm 2026. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và tạo đồng thuận trong xã hội.