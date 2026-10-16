Thành quả tăng trưởng phải tạo điều kiện để mỗi người dân phát triển bản thân và đóng góp cho đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, sáng 16/10 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Củng cố những điều kiện mang tính quyết định

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, tiếp nối các quyết sách từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV, Trung ương 4 tập trung củng cố những điều kiện mang tính quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

Các quyết sách của Trung ương đòi hỏi đổi mới tư duy, đổi mới đồng bộ công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Những chủ trương đúng phải được chuyển hóa thành năng lực phát triển thực chất, được kiểm chứng qua hiệu quả hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và sự cải thiện đời sống nhân dân.

Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, phải nâng cao năng lực cán bộ, phát huy sức sáng tạo của nhân dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Những kết quả ấy phải được tích lũy qua từng giai đoạn, góp phần nâng cao khả năng tự chủ và sức mạnh của đất nước, tạo nền tảng phát triển lâu dài cho quốc gia.

"Là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng ta chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết sách và kết quả lãnh đạo của mình. Quán triệt nghị quyết đòi hỏi mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên nghiêm túc xem xét: Vì sao chủ trương đúng nhưng công việc vẫn chậm, nguồn lực chưa được phát huy, trách nhiệm chưa được thực hiện đầy đủ? Phải xác định nguyên nhân để sửa từ cách lãnh đạo, chất lượng tham mưu đến bố trí cán bộ, tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được kiểm nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và chăm lo nâng cao đời sống nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 yêu cầu cần tập trung thực hiện tốt.

Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền

Cụ thể, thứ nhất, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Theo đó, đổi mới cách lãnh đạo cần đi đôi với việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và tinh thần trách nhiệm. Khi công việc trì trệ hoặc không có chuyển biến, phải xem xét chất lượng tổ chức đảng, phương thức lãnh đạo và cán bộ phụ trách. Việc đánh giá tổ chức đảng phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ trách nhiệm lãnh đạo đối với những yếu kém chưa được khắc phục.

Đổi mới phương thức lãnh đạo bắt đầu từ việc cấp ủy lựa chọn đúng vấn đề cần quyết định và tổ chức thực hiện. Việc giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể phải gắn với trách nhiệm cá nhân. Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng phải gắn với việc phát huy đầy đủ chức năng, thẩm quyền của các cơ quan nhà nước theo Hiến pháp, pháp luật và quyền làm chủ của nhân dân. Phải phân định rõ việc cần xin ý kiến cấp ủy với việc cơ quan có thẩm quyền chủ động quyết định; chấn chỉnh tình trạng xin ý kiến để chuyển trách nhiệm. Các quyết định lãnh đạo, chỉ đạo phải có căn cứ thực tiễn và được theo dõi đến kết quả cuối cùng.

Ở cơ sở, phải đưa những vấn đề gắn với nhiệm vụ và đời sống nhân dân vào sinh hoạt chi bộ. Khi có phản ánh về cán bộ thiếu trách nhiệm, gây phiền hà hoặc có kiến nghị kéo dài, tổ chức đảng phải xem xét, yêu cầu đảng viên có trách nhiệm báo cáo và khắc phục. Thông qua giải quyết công việc, phải rèn luyện cán bộ, củng cố tổ chức, để người dân thấy rõ vai trò của tổ chức đảng và sự gương mẫu của đảng viên.

Thứ hai, xây dựng, bố trí và phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Mỗi cấp ủy phải rà soát đội ngũ cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ; gắn việc tạo nguồn, đào tạo với đánh giá, sử dụng và sàng lọc cán bộ. Công tác đánh giá phải được thực hiện thường xuyên, coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và đóng góp thực chất, đồng thời xét đến điều kiện và độ khó của nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá phải được sử dụng kịp thời để giao việc, bồi dưỡng hoặc bố trí lại cán bộ. Việc bố trí lại phải có căn cứ, đúng quy định, không chờ hết nhiệm kỳ, không gây xáo trộn tùy tiện. Cần xem xét thay thế người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không chờ đến khi có vi phạm phải xử lý kỷ luật; việc bố trí lại không thay thế việc xử lý vi phạm. Người đánh giá, giới thiệu, bố trí cán bộ phải chịu trách nhiệm về nhận xét, đề xuất của mình. Kiên quyết ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm và can thiệp trái quy định vào công tác cán bộ.

Cán bộ cấp chiến lược phải được đánh giá qua khả năng xử lý những vấn đề lớn của ngành, địa phương trong tổng thể phát triển đất nước. Người lãnh đạo phải biết lựa chọn ưu tiên, có bản lĩnh đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích riêng của ngành, địa phương. Tập thể lãnh đạo phải có sự bổ sung về chuyên môn, kinh nghiệm giữa các thành viên và phối hợp tốt trong giải quyết công việc chung. Việc chuẩn bị đội ngũ kế cận cần gắn với giao việc khó để rèn luyện, kiểm nghiệm năng lực; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số và cán bộ khoa học, kỹ thuật, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng.

Thứ ba, thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện thực hiện. Các cấp ủy phải rà soát các nghị quyết trong tổng thể chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, làm rõ những nội dung hỗ trợ lẫn nhau, xử lý tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất và những nhiệm vụ còn bỏ sót. Những vấn đề liên ngành, liên vùng phải được xem xét trong mối quan hệ giữa các chính sách, phân định rõ trách nhiệm để phối hợp giải quyết. Chương trình hành động cần tập trung vào những nhiệm vụ có tác động lớn, xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, thẩm quyền, thời hạn, nguồn lực và kết quả cần đạt. Những nhiệm vụ đã phân công phải tiếp tục được thực hiện, tránh giao lại nhiệm vụ hoặc ban hành kế hoạch trùng lặp.

Cần chủ động nhận diện sự thay đổi của các điểm nghẽn trong quá trình phát triển. Khi những vướng mắc về thể chế, cơ chế đã được tháo gỡ mà công việc vẫn chậm, phải xem xét lại năng lực thực hiện, sự phối hợp và trách nhiệm của cán bộ. Đồng thời, cần dự báo những hạn chế về nhân lực, công nghệ, hạ tầng khi quy mô và yêu cầu phát triển tăng lên để chuẩn bị giải pháp từ sớm. Việc tháo gỡ khó khăn trước mắt phải tạo được điều kiện cho bước phát triển tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027

Thứ tư, phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.

Trong những tháng cuối năm 2026, kết quả quán triệt nghị quyết phải được thể hiện bằng những chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Các bộ, ngành, địa phương rà soát từng mục tiêu, xác định những nhiệm vụ còn chậm tiến độ và nguyên nhân để có biện pháp giải quyết. Phải phân biệt khó khăn khách quan với sự chậm trễ do thiếu phối hợp, né tránh hoặc chậm ra quyết định. Người đứng đầu trực tiếp xử lý những vướng mắc có ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư và đời sống nhân dân.

Cần đưa các nguồn lực đã huy động vào sử dụng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với chất lượng, hiệu quả công trình; xử lý theo thẩm quyền các dự án tồn đọng, kéo dài, gây lãng phí. Các địa phương phối hợp giải quyết những vấn đề về hạ tầng, thị trường và chuỗi sản xuất vượt ra ngoài phạm vi một địa phương. Phải tạo thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân mở rộng đầu tư, sản xuất, tạo việc làm. Thu hút đầu tư nước ngoài cần gắn với sự tham gia của doanh nghiệp trong nước và tiếp nhận công nghệ, từng bước nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027 đòi hỏi từng ngành, địa phương phải chuẩn bị phương án có căn cứ về nguồn lực và khả năng thực hiện. Kế hoạch phải chỉ rõ tăng trưởng đến từ đâu, năng lực sản xuất nào được bổ sung, vướng mắc nào phải tháo gỡ và cơ quan nào chịu trách nhiệm. Tăng trưởng phải dựa ngày càng nhiều vào năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Công tác chuẩn bị phải được triển khai từ cuối năm nay; đồng thời, cần phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Dự toán ngân sách năm 2027 phải gắn với mục tiêu phát triển và khả năng cân đối lâu dài; việc phân chia nguồn thu giữa Trung ương và địa phương phải thực hiện đúng phương án. Nguồn lực của Trung ương cần được tập trung cho những nhiệm vụ có ý nghĩa đối với cả nước, hỗ trợ các địa bàn khó khăn; các địa phương chủ động trong phạm vi được giao. Phải bảo đảm nguồn lực cho các nhiệm vụ thiết yếu, cải cách tiền lương và an sinh xã hội; thực hành tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải. Đối với mỗi khoản đầu tư, phải tính toán hiệu quả sử dụng, chi phí vận hành và trách nhiệm quản lý, giữ nghiêm kỷ luật tài chính.

Trong mọi phương án phát triển, phải quan tâm đến việc làm, thu nhập và khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, các dịch vụ thiết yếu của người dân, nhất là ở vùng khó khăn. Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và chủ động phòng, chống thiên tai phải được bảo đảm trong quá trình lựa chọn chính sách. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại cần gắn chặt với nhiệm vụ kinh tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ lợi ích quốc gia. Thành quả tăng trưởng phải tạo điều kiện để mỗi người dân phát triển bản thân và đóng góp cho đất nước.

Thứ năm, giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, phát hiện sớm nguy cơ chậm trễ, sai phạm để kịp thời chấn chỉnh. Người lãnh đạo phải xuống cơ sở, nắm tình hình công việc và điều kiện thi hành. Khi kết quả chưa đạt yêu cầu, phải làm rõ nguyên nhân từ quyết định, việc bố trí nguồn lực hay trách nhiệm của người thực hiện. Kết luận kiểm tra phải làm rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục khuyết điểm, vi phạm. Phải giám sát việc thực hiện, kiểm chứng kết quả và khắc phục những sơ hở trong quản lý, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tái phạm.

Việc thực hiện các quy định mới về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng phải đúng thẩm quyền, quy trình, bảo đảm khách quan, công bằng. Quyền lực trong công tác cán bộ, quản lý nguồn lực và hoạt động kiểm tra đều phải được kiểm soát. Cần bảo vệ những người đổi mới vì lợi ích chung theo quy định. Khi xem xét trách nhiệm, phải đánh giá đầy đủ động cơ, cách thức thực hiện, thông tin và điều kiện thực tế tại thời điểm cán bộ ra quyết định. Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đổi mới để vụ lợi, bao che sai phạm; chấn chỉnh tình trạng né tránh nhiệm vụ.

Nêu cao trách nhiệm, thực hiện có kết quả các quyết sách của Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, sau Hội nghị, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt; khẩn trương cụ thể hóa chương trình hành động. Mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, mỗi người đứng đầu phải cùng tập thể xác định những thay đổi cần thực hiện ngay.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở phải chủ động thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Các cơ quan Trung ương phải nêu gương về chất lượng tham mưu, hướng dẫn và giải quyết công việc, phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

"Thời gian từ nay đến năm 2030 không còn nhiều, trong khi yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao. Mỗi sự chậm trễ do chủ quan đều có thể làm mất cơ hội của đất nước và nhân dân. Tôi đề nghị mỗi đồng chí nêu cao trách nhiệm, cùng tập thể thực hiện có kết quả các quyết sách của Trung ương; tháo gỡ những cản trở phát triển, chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân. Công việc hôm nay phải góp phần hoàn thành mục tiêu trước mắt, đồng thời chuẩn bị con người, nguồn lực và điều kiện cho sự phát triển lâu dài của đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.