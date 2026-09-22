'Thành phố Trăng Xanh 2026': Gieo mầm hôm nay, vươn tầm mai sau

Đoàn Thanh niên PVFCCo - Phú Mỹ tổ chức chuỗi chương trình Trung thu dành cho con em CBCNV với chủ đề “Thành phố Trăng Xanh - Gieo mầm hôm nay, vươn tầm mai sau”.

Ấm áp ngày hội trăng rằm tại TP Hồ Chí Minh

Tại TP Hồ Chí Minh, chương trình có sự tham dự của ông Đào Văn Ngọc - Phó Tổng Giám đốc PVFCCo - Phú Mỹ; ông Tống Xuân Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ; đại diện các tổ chức đoàn thể Tổng công ty; cùng đông đảo CBCNV và các thành viên trong gia đình.

Sự quan tâm, đồng hành của Ban lãnh đạo PVFCCo - Phú Mỹ không chỉ tiếp thêm động lực để tuổi trẻ Tổng công ty tổ chức các hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi, mà còn góp phần chăm lo đời sống tinh thần người lao động.

Sôi nổi hoạt động trải nghiệm, tuyên dương học sinh xuất sắc

Với chủ đề “Thành phố Trăng Xanh - Gieo mầm hôm nay, vươn tầm mai sau”, chương trình đưa các em nhỏ bước vào hành trình khám phá nhiều màu sắc với chuỗi trò chơi và hoạt động tương tác thú vị.

Ngay từ đầu chương trình, không khí ngày hội đã trở nên sôi động với tiếng trống lân rộn ràng cùng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn. Các hoạt động được tổ chức đan xen, giúp các em vừa trải nghiệm không khí Tết Trung thu truyền thống, vừa có thêm những phút giây vui chơi, giao lưu cùng gia đình và bạn bè. Qua đó, chương trình góp phần động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy năng lực bản thân và đạt thêm nhiều thành tích trong thời gian tới.

Hàng trăm phần quà Trung thu được trao tận tay các em nhỏ, góp phần mang đến một mùa trăng trọn vẹn, nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp.

Điểm nhấn ý nghĩa của chương trình là lễ tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026. Đây là hoạt động được PVFCCo - Phú Mỹ tổ chức thường niên nhằm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực trong học tập, rèn luyện của con em CBCNV.

Lan tỏa không khí ngày hội tại các cơ sở Đoàn

Không chỉ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, không khí Tết Trung thu còn được lan tỏa tại nhiều cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên PVFCCo - Phú Mỹ.

Tại mỗi điểm tổ chức, các hoạt động được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, tạo nên không gian vui tươi, gần gũi, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các gia đình CBCNV PVFCCo - Phú Mỹ.

Chuỗi hoạt động Tết Trung thu năm 2026 khép lại trong không khí vui tươi, để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho các em thiếu nhi. Qua chương trình, vai trò của tổ chức Đoàn PVFCCo - Phú Mỹ trong công tác chăm lo cho con em người lao động tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, sẻ chia và gắn bó.