Thành phố tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm trong tháng 10

Công tác giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện kịp thời với 2.851 trường hợp được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng, tổng số tiền chi trả 76,5 tỷ đồng.

Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục được triển khai theo quy định. Từ ngày 1/1/2026 đến ngày 11/10/2026, thành phố có 2.514 người lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó 1.310 người đi làm việc theo hợp đồng và 1.204 người đi làm việc thời vụ. Trong tháng, cấp 2.228 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài và 12 giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tiếp tục được tăng cường. Trong tháng, tiếp nhận đăng ký khai báo 291 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của 23 doanh nghiệp; tiếp nhận đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu của 5 đơn vị. Công tác quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tiếp tục được triển khai theo quy định...