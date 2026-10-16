'Thành phố rực rỡ' bị chỉ trích vì cảnh quay phản cảm

Theo Sinchew, tập 4 bộ phim truyền hình Thành phố rực rỡ của TVB trở thành tâm điểm bàn luận công chúng trên các nền tảng mạng xã hội sau khi phát sóng. Nhiều phân cảnh trong phim bị chỉ trích táo bạo, góc quay phản cảm.

Trong phim, nữ diễn viên Trần Oánh vào vai Hoắc Bội Hạp. Để đạt được thỏa thuận hợp tác với Quan Hào Hiền (do Trương Trí Lâm thủ vai), cô không ngần ngại thực hiện màn đánh đổi táo bạo. Nhân vật chủ động cởi áo trước mặt đối phương, xuất hiện trong bộ nội y trước ống kính.

Những tình tiết này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ công chúng. Nhiều khán giả để lại bình luận bức xúc như "Phản cảm và dung tục", "Thời đại nào rồi mà còn dùng mấy tình tiết này để hút người xem?"...

Một số cảnh quay trong phim Thành phố rực rỡ bị chỉ trích. Ảnh: Sinchew.

Bên cạnh đó, một bộ phận người xem lên án thông điệp của bộ phim, cho rằng kịch bản đang hạ thấp giá trị phụ nữ. Phân cảnh vốn được kỳ vọng thể hiện sự hy sinh và tham vọng của nhân vật nữ vô tình lại châm ngòi cho một làn sóng phản đối gay gắt.

Đáng nói, bộ phim được phát sóng vào khung giờ vàng, thu hút sự chú ý của người xem ở nhiều lứa tuổi. Nhiều phụ huynh cho rằng tập 4 không khác gì nội dung trên "kênh người lớn" và bày tỏ sự lo ngại khi trẻ em cũng có thể xem bộ phim này.

Ngoài ra, đông đảo khán giả nhắc lại những tác phẩm kinh điển một thời của đài TVB như Sức mạnh tình thân hay Cung tâm kế. Họ khẳng định phim hay không cần đến cảnh nóng hay chiêu trò gắn nhãn 18+ vẫn có thể níu chân khán giả. Việc Thành phố rực rỡ lạm dụng cảnh nhạy cảm bị nghi ngờ là nhằm câu kéo người xem một cách thô thiển.