Thành phố quê hương ông Zelensky hứng đợt tập kích UAV quy mô lớn

Nỗ lực dập cháy tại một trung tâm thương mại ở Kryvyi Rih sau một cuộc tấn công của Nga. Ảnh: tư liệu Chính quyền quân sự khu vực Dnipropetrovsk

Một đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào thành phố Kryvyi Rih, miền Trung Ukraine, tối 10/11 đã gây hư hại các công trình hạ tầng, khiến một số khu vực mất điện và ảnh hưởng đến hệ thống cấp nước, sưởi ấm.

Theo tờ Kyiv Post, các lực lượng Nga đã tiến hành một đợt tập kích bằng UAV quy mô lớn nhằm vào thành phố Kryvyi Rih, thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, miền Trung Ukraine, tối 10/11. Đây là quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Oleksandr Vilkul, người đứng đầu Hội đồng Phòng thủ thành phố Kryvyi Rih, cho biết, các UAV tập trung vào những cơ sở hạ tầng thiết yếu. Vụ tập kích gây hư hại một số tòa nhà chung cư, trường học và trường mẫu giáo.

"Thành phố hiện bị mất điện một phần. Chúng tôi đang sử dụng máy phát điện để duy trì ổn định hệ thống cấp nước và thoát nước. Việc khôi phục hệ thống sưởi ấm sẽ khó khăn hơn", ông Vilkul thông báo trên Telegram.

Các đội ứng phó khẩn cấp cùng nhân viên ngành năng lượng và dịch vụ công ích đã được triển khai để khắc phục thiệt hại, khôi phục những dịch vụ thiết yếu.

Reuters ngày 10/11 cũng đưa tin một phần thành phố Kryvyi Rih bị mất điện sau cuộc tập kích, đồng thời cho biết các hệ thống cấp nước và sưởi ấm bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hãng tin này lưu ý chưa thể xác minh độc lập những thông tin do giới chức địa phương Ukraine công bố.

Kryvyi Rih là một trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh Dnipropetrovsk, đồng thời là quê hương của Tổng thống Zelensky. Thành phố này nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Đợt tập kích mới diễn ra trong bối cảnh các cơ sở năng lượng Ukraine tiếp tục chịu sức ép khi mùa Đông đang đến gần. Những hư hại đối với hệ thống điện, cấp nhiệt và nước có thể làm gia tăng khó khăn đối với đời sống dân cư tại các đô thị.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này ngày 10/11 thông báo quân đội Nga đã sử dụng UAV tập kích các trạm biến áp điện tại các tỉnh Dnipropetrovsk, Poltava và Kiev. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được hãng Interfax dẫn lại, các mục tiêu gồm một trạm biến áp công suất 330 kV tại Vilnohirsk, tỉnh Dnipropetrovsk; một trạm biến áp 154 kV tại Kremenchuk, tỉnh Poltava; cùng hai trạm biến áp 110 kV tại Pereiaslav và Yahotyn thuộc tỉnh Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cuộc tập kích nhằm vào những cơ sở hạ tầng năng lượng phục vụ hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ukraine và các hoạt động cung cấp trang thiết bị quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Tuy nhiên, phía Nga chưa đưa ra thông tin xác nhận về những thiệt hại tại Kryvyi Rih trong đợt tập kích tối 10/11.

Chiến sự tại Kryvyi Rih diễn ra trong bối cảnh Nga, Ukraine và Mỹ đang tiến hành vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), lần đầu tiên nối lại đối thoại trực tiếp sau 9 tháng gián đoạn. Ngày 10/11, phiên làm việc đầu tiên kéo dài 4,5 giờ, tập trung vào các vấn đề nhân đạo, khả năng trao đổi tù binh và những bước đi nhằm giảm leo thang căng thẳng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá cuộc thảo luận mang tính xây dựng và thực chất, trong khi Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner cũng phát tín hiệu lạc quan thận trọng. Các cuộc trao đổi dự kiến tiếp tục trong ngày 11/11, song những bất đồng về lãnh thổ và bảo đảm an ninh hậu xung đột vẫn là trở ngại lớn đối với triển vọng đạt thỏa thuận.