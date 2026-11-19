Dự Hội nghị biểu dương các mô hình tiêu biểu của MTTQ, đoàn thể; mô hình “Dân vận khéo”, điển hình về thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu đẹp - văn minh - nghĩa tình lần thứ Nhất, năm 2026, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại hội nghị, 96 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các mô hình, công trình, phần việc tiêu biểu đã được biểu dương, khen thưởng.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Đánh giá thực chất, lấy lợi ích người dân làm thước đo

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Quyết Tiến ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của MTTQ, các tổ chức thành viên cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Lãnh đạo Trung ương và thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh, những mô hình hiệu quả không chỉ góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân mà còn tạo sự đồng thuận, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của người dân trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở, lấy nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân làm trọng tâm.

Các phong trào thi đua, mô hình, công trình, phần việc phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển sản xuất, tạo việc làm và chăm lo an sinh xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Các tổ chức quan tâm hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn, khoa học, công nghệ và thị trường, trong đó chú trọng địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo và các nhóm người yếu thế. Song song với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy hiệu quả các mô hình “Tháng nghe dân nói”, “Bàn trà Mặt trận”, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Quyết Tiến cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đồng thời tăng cường phối hợp để tránh chồng chéo, hình thức.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

MTTQ và các tổ chức thành viên cần thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả từng mô hình, công trình, phần việc nhằm lựa chọn nhân rộng cách làm tốt, điều chỉnh hoặc chấm dứt những mô hình không còn phù hợp. Việc đánh giá, biểu dương phải dựa trên kết quả thực tế và lợi ích mang lại cho người dân, không chạy theo số lượng, qua đó phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” cùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng thành phố.

Dấu ấn hơn 5.700 mô hình, công trình, phần việc từ cơ sở

Trong năm 2026, MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều phong trào thi đua, mô hình, công trình, phần việc thiết thực. Toàn thành phố hiện có trên 5.700 mô hình, công trình, phần việc được triển khai, duy trì trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và phát huy dân chủ ở cơ sở.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm OCOP tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Nhiều mô hình tại cơ sở đã phát huy hiệu quả rõ nét trong thực tiễn. Tiêu biểu là mô hình vận động nhân dân hiến đất mở rộng tuyến đường Mai Hòa ở phường Đông Mai với 56 hộ tự nguyện hiến 1.060m² đất, tháo dỡ tường rào, trụ cổng phục vụ nâng cấp đường giao thông. Trong phát huy dân chủ ở cơ sở, mô hình “Bàn trà Mặt trận - Lắng nghe ý kiến nhân dân” tại xã Vĩnh Thực đã tiếp nhận, tổng hợp và chuyển trên 60 ý kiến, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm OCOP tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Ở lĩnh vực hỗ trợ sinh kế cho người yếu thế, mô hình “Liên kết sản xuất tạo sinh kế bền vững cho người khuyết tật” tại phường Cửa Ông đã tạo việc làm ổn định cho 12 hội viên khiếm thị. Hoạt động chăm lo an sinh xã hội cũng đạt kết quả nổi bật khi chương trình vận động nguồn lực giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 đã tiếp nhận trên 16,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, các cấp hội phụ nữ đã kết nối nhận đỡ đầu 744 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhiều mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, bảo vệ môi trường và xây dựng khu dân cư văn minh tiếp tục được duy trì, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.