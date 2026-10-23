Thành phố Quảng Ninh hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp. (Ảnh: N.T)

Ngày 22/10, UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp nhằm lắng nghe, giải đáp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp; coi việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Các cơ quan, đơn vị cần rà soát từng kiến nghị, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn và kết quả giải quyết; tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền, không để tình trạng chậm trễ kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiến độ triển khai các dự án.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai, minh bạch quy trình giải quyết công việc; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và hoạt động xuất nhập khẩu. Các đơn vị cần tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ phát triển; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cùng đó, thành phố chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, nguồn vốn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao; khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu.

Các cơ quan, đơn vị duy trì cơ chế gặp gỡ, đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Qua đó, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, an toàn, củng cố niềm tin của doanh nghiệp đối với chính quyền, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố - Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh yêu cầu.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã có ý kiến, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn, công nghệ, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành…

Thời gian qua, UBND thành phố Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp thành phố như: tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất và hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Cùng đó, thành phố đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt việc thành lập mới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Đẩy mạnh hỗ trợ nguồn vốn, đến nay dư nợ cho vay của thành phần kinh tế tư nhân ước đạt 221.500 tỷ đồng, chiếm 89,3% tổng dư nợ.

Nhằm đa dạng hóa các kênh cung ứng lao động, Sở Nội vụ thành phố đã cung cấp thông tin về 82 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, cung ứng và cho thuê lại lao động để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chủ động liên hệ, hợp tác tuyển dụng.

Thành phố Quảng Ninh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; qua đó tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh…